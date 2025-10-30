Cristian Castro confiesa cómo fue el episodio de violencia con su madre Verónica: “hubo jaloneos y empujones”

“La verdad que fueron jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras, pero nunca nunca para nada golpes”.

Por muchos años se ha hablado de que entre Cristian y su madre, Verónica Castro hubo un episodio de tensión y violencia que los llevó a distanciarse por un buen tiempo. Ese momento ha perseguido al cantante, pues los rumores apuntaban que habría golpeado a la actriz hasta llevarla al hospital.

El hijo de ‘El Loco’ Valdés tuvo un reciente encuentro con la prensa y por primera vez habló del tema, admitiendo que sí mantuvieron desagradables escenas cuando la también conductora no estuvo de acuerdo con uno de sus matrimonios.

Públicamente, Verónica, de 73 años, dijo en el pasado lo mal que le caía Valeria Liberman, con quien Cristian se casó antes de divorciarse de Gabriela Bo.

Cristian y Valeria duraron cinco años juntos, se casaron en 2004 y se divorciaron en 2009, tuvieron dos hijos y durante su relación Cristian y Verónica se distanciaron.

2000: Cristian y Valeria se conocen mientras él estudia Filosofía y Letras en México.



Agosto 2000: Verónica viaja a Argentina para conocer a la familia de Valeria.



Noviembre 2000: Cristian asegura en Chile que tanto él como Valeria decidieron “darse un tiempo” y no se casarían ese año.



Diciembre 2003: Luego de terminar con Valeria, Cristian conoce a la paraguaya Gabriela Bo y le propone matrimonio.



8 de marzo 2004: Se realiza la boda entre Cristian y Gabriela.



13 de julio 2004: Cristian se divorcia de Gabriela.



21 de julio 2004: Un video delata que Cristian regresa con Valeria.



2 de agosto 2004: Cristian se casa con Valeria en Miami en una boda sin glamour y sin la presencia de Verónica.



29 de septiembre 2004: Verónica declara sobre el segundo matrimonio de Cristian: “Feliz no estoy, pero es su vida”.

El cantante admite episodio de violencia

Para el noticiero argentino ‘A24’, el intérprete de ‘Azul’ reconoció por primera vez que sí hubo violencia con su madre, y aunque no dijo nombres, expresó que todo ocurrió por un desacuerdo de Verónica con una de sus parejas, sin embargo, precisó que no hubo golpes jamás.

“No sé por qué vuelven a salir las noticias de hace mucho tiempo, bueno, no estaba de acuerdo con mi matrimonio y por eso es que la situación que vivimos juntos fue difícil, fue de empujones, estábamos jóvenes, la verdad que fueron jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras, pero nunca nunca para nada golpes”.

El cantante enfatizó que nunca mantuvo la prudencia. “Imagínense ustedes si yo en algún momento voy a perder el control y empezar a golpear y menos a mi madre; tuve varias fricciones con mi vieja y yo la quiero tanto, mi mamá representa algo muy grande, yo también para ella, somos como un objeto que es nuestro, yo soy suyo y ella es mía”.

Aunque el intérprete no ha especificado nunca de quien de sus parejas se trata, hace 18 años, cuando Cristian y Verónica se distanciaron fue porque la actriz no estaba de acuerdo con su boda con la abogada Valeria Liberman.

“Siento que Cristian es una pérdida total. Por eso este dolor tan grande… Yo sentí que ella no me soportaba. Además, yo se lo dije (a Valeria) y frente a sus papás, que no había química entre nosotras. Yo hablo claro”, afirmó para la revista ‘People’ en enero de 2007.

Yolanda Andrade revela la pelea entre Cristian y Verónica

Fue en febrero de 2024 cuando la conductora expuso el episodio de violencia entre el cantante y su madre.

“Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá, que la agarró a patadas, que yo la llevé al hospital. Que cante muy bonito, mis respetos, muy bonito, qué padre, pero qué esperas”, expresó Andrade.

Y añadió que la supuesta discusión habría ocurrido cuando ella era cercana a Verónica Castro. “No estaba presente, hubiera cometido un error muy grande si hubiera estado presente, pero yo la llevé al hospital. Nunca me imaginé vivir una cosa así porque hasta dormida levantaba los brazos”.

Pese a lo ocurrido, Yolanda aseguró que ya perdonó al cantante.

“Si se lo perdonó su mamá, que no se lo perdone yo. No tengo por qué perdonar a nadie, digo, no me compete. En su momento, como era mi pareja (Verónica Castro), sí me dolió mucho”, concluyó.

Cabe recordar que Yolanda Andrade ha hablado en repetidas ocasiones sobre un supuesto vínculo romántico que habría tenido con la famosa presentadora hace algunos años.

