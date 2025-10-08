Yolanda Andrade arremete contra Verónica Castro y le dice que tiene una colección de mentiras

“Siempre dices que no te gustan las mentiras, ahora las coleccionas”.

La conductora Yolanda Andrade no pierde oportunidad de aclarar que dice la verdad cada que aparece Verónica Castro y niega un pasado que tuvieron juntas.

Y es que después de que ‘La Vero’ fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México, en silla de ruedas y utilizando oxígeno, y muy molesta por los cuestionamientos de la prensa sobre Yolanda Andrade donde prefirió atacar a la reportera y llamarla “necia” y como alguien que insiste en preguntar “cosas feas”, Andrade reaccionó.

Castro le recriminó a la periodista que es “gente como ella que siempre está necia en lo mismo , en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas”, al tiempo que rechazaba hablar de Yolanda, su salud y si tuvo algo que ver en la supuesta brujería de la que fue víctima la conductora de ‘Montse & Joe’.

Verónica Castro, de 72 años, ha negado un vínculo amoroso pasado entre ella y Yolanda Andrade, de 53 años, mientras que la presentadora no sólo lo confirma, sino que habla de una boda en Ámsterdam, de la que conserva fotos que lo comprueban.

¿Qué mensaje le mandó Yolanda a Verónica?

A través de redes sociales, la conductora calificó a la protagonista de ‘Rosa Salvaje’ y ‘Los Ricos también lloran’ como una “coleccionista de mentiras”.

“Siempre dices que no te gustan las mentiras, ahora las coleccionas”, escribió Yolanda en una publicación que habla sobre Castro.

Minutos más tarde de haber compartido en sus historias una imagen con ‘La Vero’, Andrade colgó un video junto a Castro, donde le lanzó la pregunta: “¿A poco te demandó Jorge Carbajal?” junto con el hashtag “groomer”.

El término se refiere a una persona que se dedica a hacer “grooming”, delito que consiste en ganarse la confianza de un menor de edad para establecer una conexión emocional y, posteriormente, abusar de él o explotarlo sexualmente.

Los supuestos señalamientos de grooming contra Verónica Castro surgieron en octubre de 2022 precisamente por el periodista Jorge Carbajal; la acusación se basó en supuestas conversaciones, fotos y videos que la actriz habría mantenido con un grupo de fans menores de edad a través de videollamadas.

Sobre ello, Castro se defendió y aseguró que la información era completamente falsa y un “chisme” orquestado en su contra.

La respuesta de Yolanda generó un amplio debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios apoyan su postura y consideran que tiene derecho a defender su versión de los hechos, otros respaldan la decisión de Castro de mantenerse al margen y no dar declaraciones comprometedoras sobre su vida privada.

