Corretean a Bárbara de Regil en calles del Edomex para pedirle una foto; ¿la alcanzaron?

Dice Bárbara de Regil que Rosario Tijeras la ha puesto al límite de sus fuerzas y que incluso le ha provocado “problemas hormonales”.

La actriz ha sufrido tanto con las grabaciones de esta serie que en la temporada número 4, que actualmente se transmite por Sony, le pidió al productor que mataran al personaje.

“Aceptó mi petición pero el productor fue más inteligente que yo y nunca mostró el cuerpo”, dijo Bárbara durante el claquetazo inicial con el que se dio comienzo a las grabaciones de la temporada 5.

¿Dónde y cuándo se graba la quinta temporada de Rosario Tijeras?

Rosario Tijeras es la historia de una mujer que tras años de sobrevivir en un peligroso barrio bajo, se obsesiona con una venganza y se convierte entonces en una leyenda... y una maldición, según la sinopsis de Netflix, la plataforma donde se puede ver.

En términos llanos, este personaje se convierte en una máquina de violencia que busca vengar a su familia mientras lidia con el amor de dos hombres poderosos.

La cuarta temporada ubica a Ruby, hija de Rosario, atormentada por el recuerdo de su madre, quien supuestamente ha muerto en un sacrificio heroico.

“Es entonces que la vida de la adolescente da un giro peligroso pues salen a la luz secretos de su pasado”.

El éxito de esta cuarta temporada garantizó la grabación de la quinta, en la que Bárbara de Regil repite, por segunda vez, como productora.

Las grabaciones comenzaron hace una semana y se trasladaron al barrio de San Miguel, ubicado en los límites de los municipios de Tlalnepantla y Arizapán, en el estado de México.

Aunque esta locación es común para “Rosario Tijeras” (cuya historia de ficción está ubicada en un barrio pobre de Medellín), en esta ocasión las apariciones de Bárbara provocaron euforia entre los vecinos.

La polémica huida de Bárbara de Regil

Dos videos que circulan en redes sociales muestran un momento en el que una grupo de vecinos rodea el set en una de las calles del barrio, en espera de que la actriz termine de grabar para pedirle una foto.

En las imágenes se ve a Bárbara terminar la escena y buscar el camino hacia los camerinos, ubicados en un edificio cercano.

En ese momento, la gente comienza a acercarse pero la actriz apenas les dice un par de palabras y aprovecha un momento de desconcierto para echar a correr.

Algunos de los fans la persiguen y en otro video se le ve llegar al edificio de camerinos, cubierto con una manta negra, mientras en el audio se escuchan los gritos de la gente.

“Córrele gordo, córrele”, se oye en este segundo video en el que evidentemente el que graba anima a su amigo para que la alcance. No pudo.

Bárbara llegó a salvo al edificio de la producción.

La actriz Bárbara de Regil estuvo en Tlalnepantla grabando una nueva temporada de "Rosario Tijeras" y así huyó de la prietiza que quería una foto con ella. #PandaNews pic.twitter.com/3SW27jSUd4 — Panda del Amor (@PandaDelAmor19) September 20, 2025

Las reacciones en las redes sociales han sido diversas, mientras unos apoyan a Bárbara (“está trabajando y en la grabación cada minuto cuesta dinero”); otros señalan que hubiera sido un buen gesto de su parte detenerse un par de minutos para tomarse fotos con sus fans.