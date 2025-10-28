Suscríbete
Famosos

‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’ se estrenó: Mira GRATIS los dos primeros capítulos

La primera serie juvenil mexicana inspirada en el éxito de los K-Dramas te atrapará desde el inicio. ¡Te presentamos todos los detalles!

October 28, 2025 • 
María de Jesús Candedo
contrato-de-corazones-.jpg

Contrato de corazones tú y yo

Canal 5

La nueva serie juvenil de TelevisaUnivision, Contrato de corazones, tú y yo, se estrena este lunes 27 de octubre a las 18:30 horas por Canal 5.

La historia está ambientada en el exclusivo Colegio Monte Blanco, donde una joven becada finge pertenecer a la élite y acepta un acuerdo con Sebastián, el alumno más popular, para mantener su secreto.

Te puede interesar:
fede-dorcaz-crimen.jpg
Famosos
Asesinan a Fede Dorcaz: El cantante argentino participaría en ‘Las Estrellas bailan en hoy’
October 10, 2025
 · 
TVyNovelas
las estrellas bailan en hoy nuevos participantes
Famosos
Lista completa de famosos confirmados para Las Estrellas Bailan en Hoy 2025
September 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
myrka de llanos.jpg
Myrka de Llanos: revelan que la despidieron de un día para otro en su programa de tv
October 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
galilea montijofiesta.jpg
Famosos
Al interior de la fiesta de Galilea Montijo: hubo abucheos, indirectas y Aaron y Aldo nunca se vieron
October 08, 2025
 · 
Alejandro Flores

La serie destaca por combinar elementos de moda, ambición y romance juvenil, y es parte del esfuerzo de Televisa por atraer audiencias adolescentes con formatos frescos, inspirados en tendencias internacionales.

La importancia de esta producción en la televisión mexicana radica en su enfoque hacia un público joven, un segmento clave que tradicionalmente ha sido difícil de retener en la pantalla abierta. El proyecto está inspirado en el formato del K-Drama.

Al emitirse por Canal 5, Contrato de corazones, tú y yo representa una apuesta por historias ligeras, contemporáneas y adaptadas al gusto de la Generación Z, lo que diversifica la oferta y moderniza la narrativa.

¡TE VA A ENCANTAR!

Contrato de corazones, tú y yo, nueva serie juvenil de co-media y romance, inspirada en los famosos K-Dramas, es protagonizada por Farah Justiniani, Tristan Maze, Pedro Baldo y Ariadna Jardon. B

ajo la producción de Carlos y Eduardo Murguía, la trama cuenta la historia Feri (Farah Justiniani), una chica fanática del K-Pop que tiene el sueño de ir a Seúl a estudiar diseño de modas, inspirada en sus ídolos favoritos. Para cumplir su sueño, Feri llega a una nueva escuela de élite en donde se convierte en una de las alumnas más populares e ícono de la moda.

Sólo hay un problema... ¡Todo es mentira! Fernanda Yaretzy Guadalupe Reyes es becada y no pertenece a ese mundo donde el dinero y la apariencia lo son todo. Logró entrar a esa escuela gracias al esfuerzo de su familia que maneja una tienda de vestidos de XV años. Su secreto estará en peligro cuando Sebastián (Tristan Maze), el alumno más guapo y misterioso de la escuela, descubre quién es en realidad y utilizará esa información para chantajearla e iniciar una relación bajo contrato.

Contrato de corazones, tú y yo, cuenta con la participa-ción de Samia Lara, Roberto Tello, Italivi Orozco, Christian Annocceto, Manuel Corta, Luis Orozco, Jorge Gallegos, Sussy Lu, Haydeé Navarra, Eduardo Reza, Claudia Silva, Pepe Olivares, Crack Sánchez, Eva Daniela, Yuriki Londono, Majo Pérez, Silvia Mendoza, Alan Alarcón, David Anguiano, Amaya Blas, Ivanna González, Juan Carlos Casasola y Beto Rojas, entre otros.

Contrato de Corazones, Tú y Yo canal 5
María de Jesús Candedo
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ofrenda-daniel-bisogno-0.jpg
Famosos
Recuerdan a Daniel Bisogno a 8 meses de su muerte: Exhiben su vestuario y dedican ofrenda de Día de Muertos
October 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Hijo-Alfredo-Adame.jpg
Famosos
Hijo de Alfredo Adame desata polémica al pedir votos por Eleazar en lugar de su padre en ‘La Granja VIP’
October 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Pxndx.jpg
Famosos
Exintegrante de PXNDX revela que su esposa le fue infiel con José Madero; se cancela reencuentro para siempre
October 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Dulce-María.jpg
Famosos
Dulce María anuncia que está embarazada y espera a su segundo hijo: “Viene a completar mi familia”
October 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
hilos-privilegio-.jpg
Telenovelas
Gia Franceschi vs. Edith Márquez: Se estrenó ‘Los hilos del pasado’ y recordamos ‘El privilegio de amar’
¿Cuál escena te gustó más?
October 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
yadhira-hilos-.jpg
Telenovelas
Quién es quién en ‘Los hilos del pasado': La telenovela que regresa a Yadhira Carrillo a Las Estrellas
Es una nueva versión de ‘El privilegio de amar’.
October 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero
pepillo-origel-yolanda-andrade-.jpg
Famosos
Pepillo Origel comparte cómo vio a Yolanda Andrade en su regreso a ‘MoJoe': “No habla bien todavía”
Juan José fue uno de los invitados del programa con el que Yolanda vuelve a Unicable.
October 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Oscar-Burgos-Panini.jpg
Famosos
Ex de Karla Panini confiesa que se siente haber estado casado con “la mujer que toda Latinoamérica odia”
El conductor de televisión tuvo un hijo con la integrante de ‘Las Lavanderas’.
October 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez