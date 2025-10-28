‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’ se estrenó: Mira GRATIS los dos primeros capítulos

La nueva serie juvenil de TelevisaUnivision, Contrato de corazones, tú y yo, se estrena este lunes 27 de octubre a las 18:30 horas por Canal 5.

La historia está ambientada en el exclusivo Colegio Monte Blanco, donde una joven becada finge pertenecer a la élite y acepta un acuerdo con Sebastián, el alumno más popular, para mantener su secreto.

La serie destaca por combinar elementos de moda, ambición y romance juvenil, y es parte del esfuerzo de Televisa por atraer audiencias adolescentes con formatos frescos, inspirados en tendencias internacionales.

La importancia de esta producción en la televisión mexicana radica en su enfoque hacia un público joven, un segmento clave que tradicionalmente ha sido difícil de retener en la pantalla abierta. El proyecto está inspirado en el formato del K-Drama.

Al emitirse por Canal 5, Contrato de corazones, tú y yo representa una apuesta por historias ligeras, contemporáneas y adaptadas al gusto de la Generación Z, lo que diversifica la oferta y moderniza la narrativa.

¡TE VA A ENCANTAR!

Contrato de corazones, tú y yo, nueva serie juvenil de co-media y romance, inspirada en los famosos K-Dramas, es protagonizada por Farah Justiniani, Tristan Maze, Pedro Baldo y Ariadna Jardon. B

ajo la producción de Carlos y Eduardo Murguía, la trama cuenta la historia Feri (Farah Justiniani), una chica fanática del K-Pop que tiene el sueño de ir a Seúl a estudiar diseño de modas, inspirada en sus ídolos favoritos. Para cumplir su sueño, Feri llega a una nueva escuela de élite en donde se convierte en una de las alumnas más populares e ícono de la moda.

Sólo hay un problema... ¡Todo es mentira! Fernanda Yaretzy Guadalupe Reyes es becada y no pertenece a ese mundo donde el dinero y la apariencia lo son todo. Logró entrar a esa escuela gracias al esfuerzo de su familia que maneja una tienda de vestidos de XV años. Su secreto estará en peligro cuando Sebastián (Tristan Maze), el alumno más guapo y misterioso de la escuela, descubre quién es en realidad y utilizará esa información para chantajearla e iniciar una relación bajo contrato.

Contrato de corazones, tú y yo, cuenta con la participa-ción de Samia Lara, Roberto Tello, Italivi Orozco, Christian Annocceto, Manuel Corta, Luis Orozco, Jorge Gallegos, Sussy Lu, Haydeé Navarra, Eduardo Reza, Claudia Silva, Pepe Olivares, Crack Sánchez, Eva Daniela, Yuriki Londono, Majo Pérez, Silvia Mendoza, Alan Alarcón, David Anguiano, Amaya Blas, Ivanna González, Juan Carlos Casasola y Beto Rojas, entre otros.