Consuelo Duval toma terapia psicológica y psiquiátrica tras robo de su empleada doméstica

A principios de diciembre de este año, Consuelo Duval dio a conocer que su empleada doméstica de nombre Lissandra N le robó 500 mil pesos, joyas y objetos de valor en su propia casa, coludida con otros asaltantes.

Días después, Lissandra N fue detenida y vinculada a proceso por el delito de robo a casa habitación, al tiempo que se le dictó prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.

Hace unos momentos, Consuelo Duval reapareció ante medios de comunicación y habló sobre cómo está enfrentando la terrible experiencia que vivió.

“Fue muy impresionante para mí, me sacó de mi centro, me llevó a otro lugar. Estoy trabajando para que este remolino de emociones que pasó en mi casa ya esté tranquilo otra vez. Jamás he utilizado mi nombre para que las autoridades trabajen más rápido. Que una mujer le haga esto a otra mujer, no me la esperé y tampoco que tuviera esa sangre fría”.

“Estoy en terapia psicológica y psiquiátrica, tratando de entender que el mundo es así. Es un dinero que significa que dejé a mis hijos, que estuve muchas horas lejos de casa. Que la ley haga su trabajo, yo no vengo a cobrar venganza. Mi lección es no se utiliza como carta de recomendación a una mujer que tenga un hijo, hay que estudiar también que no tenga antecedentes penales, creo que si tenia antecedentes penales y me da coraje de por qué no tuviste cuidado, Consuelo”, expresó.

Consuelo Duval deja en manos de las autoridades la justicia por el robo en su casa. #Ventaneando @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/xVMBtoEczW — Ventaneando (@VentaneandoUno) December 20, 2023

