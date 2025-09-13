Suscríbete
Confesiones y promesas de Dalilah Polanco en la fiesta: “Si no sirvo, me salgo”

La actriz se acercó con Abelito, Mar, Shiky y Guana para hablar sobre su situación en La Casa de los Famosos México

September 13, 2025 • 
Alejandro Flores
dalilah polanco.jpg

Fue la noche de Dalilah

ViX

Ha sido un buen fin de semana para Dalilah Polanco. Para empezar, estaba nominada pero gracias a Guana fue la salvada.

Luego, durante la madrugada de este sábado, disfrutó de la fiesta como no lo había hecho durante estas siete semanas dentro de La Casa de los Famosos México.
Se dio el permiso de tomar una copa de vino y de platicar con algunos de los habitantes para hacer promesas, agradecer cosas y pedir favores.
La fiesta comenzó´con Jorge Medina y Josi Cuen, quienes se presentaron en un mini concierto con su concepto “Juntos”, una gira en la que cantan a dueto.
Medina y Cuen interpretaron dos temas para dar el banderazo de salida a la fiesta que este viernes fue de temática mexicana, por lo que los habitantes se disfrazaron de charros, adelitas y chinas poblanas.

@lacasafamososmx

@Jorge Medina y @JOSI CUÉN ya están listos para entrar a LaCasaDeLosFamososMx, y EN EXCLUSIVA platicamos con ellos antes de este GRAN MOMENTO 🤩👏 SUSCRÍBETE AHORA a ViX y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 #Original #Ch #JosiCuen #JorgeMedina

♬ sonido original - La Casa de los Famosos México

Las promesas de Dallilah y Abelito

En cuanto se terminó la cena, Dalilah Polanco se acercó a Abelito para platicar con él y decirle que es una de sus personas favorita dentro de La Casa y hacerle una promesa.

“Yo nunca te he nominado y no te voy a nominar... digo, hasta donde se pueda”, le dijo Dalilah al influencer.

Abelito le correspondió con halagos, le dijo que la respeta como artista y que para él es un ejemplo a seguir en el mundo del espectáculo. Dalilah insistió en el tema de las nominaciones.

WhatsApp Image 2025-09-13 at 1.54.22 AM.jpeg

Dalilah y Abelito

ViX

“Hasta donde sé, tú tampoco me has nominado”.

Abelito le dijo que estaba en lo cierto.

Más adelante, Mar Contreras se acercó a Dalilah para preguntarle cómo se ha sentido con las dos férulas que tiene que usar luego del accidente que tuvo la semana pasada y en el cual se lastimó una muñeca y un tobillo.

WhatsApp Image 2025-09-13 at 1.14.24 AM.jpeg

Mar y Dalilah hablaron

ViX

“He aprendido a manejar mis prioridades”, le respondió Dalilah, quien se mostró especialmente emocionada de platicar con Mar, con quien había tenido muchos roces en las anteriores semanas.

“Esto se ha convertido en una situación de: ok, estoy en un juego pero ahorita voy a juguar conmigo, a ver qué pasa. Porque a parte sí le dije ala Jefa: Me quedó ahorita pero si no sirvo, me salgo”.

¿Lloró Dalilah Polanco durante la fiesta de La Casa de los Famosos?

La actriz se puso especialmente emotiva cuando habló sobre Guana, quien la salvó de la nominación esta semana.
A punto de soltar el llanto, Dalilah dijo que lo consideraba su amigo porque la ha comprendido a pesar de sus errores.

Shiky y Dalilah.jpeg

Dalilah y Shiky son del ex Cuarto Día

ViX

Finalmente, habló con Shiky, a quien le dijo que se sentía en su mejor momento dentro de La Casa y que quiere llegar a la final.

Dalilah Polanco La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
