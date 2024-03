¿Con qué mujeres se relacionó Laura Zapata? Revelan quiénes fueron sus supuestas novias

Yolanda Andrade causó revuelo hace unos días luego de que revelara en un encuentro con reporteros que Laura Zapata mantuvo relaciones amorosas con dos mujeres

Los nombres de las presuntas novias de Laura Zapata se convirtieron en un tema de conversación muy popular en redes sociales, y no fueron pocos los internautas que comenzaron a estudiar las posibilidades, sobre todo porque Yolanda Andrade reveló que una de las mujeres había actuado con la villana de telenovelas, mientras que la otra es una famosa cantante.

Todo comenzó luego de que Yolanda Andrade reaccionara, bastante molesta, a los señalamientos que Laura Zapata hizo contra su hermana Thalía, a quien señaló por hacer sostenido una presunta relación con el productor Nicandro Díaz: “Yo me acuerdo que ella tuvo dos romances, uno con una actriz que fue su compañera y otro con una cantante”, comentó la conductora de Montse & Joe.

ELLAS SON LAS MUJERES CON LAS QUE LAURA ZAPATA HABRÍA TENIDO UN ROMANCE

Yolanda Andrade no quiso revelar más detalles de las dos supuestas novias de Laura Zapata ; sin embargo, los entusiastas de la farándula no quisieron quedarse con los brazos cruzados y comenzaron a investigar por su cuenta: la respuesta llegó horas después, de la mano del periodista Jorge Carbajal.

El comunicador brindó más reveladoras pistas en su programa de YouTube En Shock que significaron una auténtica hecatombe, pues la cuenta de espectáculos @RCulturaPOP no tardó en dar una respuesta concreta a través de la red social X.

.@JorgeCarbajalOf deja entrever que los amores lesbicos de Laura Zapata habrían sido la actriz Renata Flores y la cantante Denisse de Kalafe 😱



Después de que @yolandandrade dijo que la hermana de Thalía se había besado con dos mujeres. pic.twitter.com/ot9xDXgZlo — Cultura Pop (@RCulturaPop) March 25, 2024

“@JorgeCarbajalOf deja entrever que los amores lésbicos de Laura Zapata habrían sido la actriz Renata Flores y la cantante Denisse de Kalafe”, se lee en la publicación que pronto se viralizó, sobre todo luego de que los internautas comprobaran que, en efecto, Zapata y Flores actuaron juntas en una telenovela: Rosa salvaje.

ASÍ REACCIONÓ LAURA ZAPATA A LOS SEÑALAMIENTOS DE YOLANDA ANDRADE

Como te informamos en TVyNovelas , a Laura Zapata no le cayeron nada bien las declaraciones de Yolanda Andrade y, bastante molesta, le respondió de forma contundente a los reporteros que la rodearon para preguntarle sobre el incómodo tema:

“¿Qué te importa?… ¿por qué me haces esas preguntas?, yo no te pregunto si tú cog*s con un hombre o no…”, le dijo la actriz muy enojada a uno de los reporteros.