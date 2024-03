Yolanda Andrade dice que Laura Zapata es gay y así responde la villana de telenovelas: VIDEO

Laura Zapata vuelve a ser noticia luego de que Yolanda Andrade arremetiera contra ella por decir que su hermana, Thalía, tuvo un romance con el fallecido productor de telenovelas Nicandro Díaz.

“¿Qué puedes esperar de una mujer como tú con ese comentario, en un momento tan triste, de una persona que te dio trabajo, de un ser tan querido por la empresa y todos los compañeros, y sacas y sacas tu veneno cuando puedes? Te pedí una vez que te tomaras tu té de resignación y te sentaras a ver los éxitos de tu hermana. Hazme caso, te conviene“, dijo Andrade, quien mantiene una amistad con la recordada María la del barrio.

“Ya me acordé de un detalle, bueno fue un detallón, el de Laura. Yo me acuerdo de un romance, bueno tuviste dos: uno con una actriz, fue tu compañera en esas novelas que hacías, y otro con una cantante”, prosiguió la conductora de Unicable.

Ante estas declaraciones, Laura Zapata explotó en el Aeropuerto de la Ciudad de México, aunque no desmintió a Yolanda. “¿Qué te importa?… ¿por qué me haces esas preguntas?, yo no te pregunto si tu cog*s con un hombre o no…”, le dijo la villana de los melodramas a un reportero durante una entrevista con varios medios.

“Ay mi amor, por el amor de Dios (…) tengo muchos años siendo una actriz y una cantante, una escritora, ahora tengo mi programa de política en Atypical TV, no voy a estar contestando ni respondiendo preguntas de lupanar”, expresó la hermana de Thalía.

“Mi amor, soy una actriz que no voy a hablar de los perros que ladran, tengo muchas cosas más interesantes de qué hablar y qué contestar, como atorarme en un basurero”, puntualizó Zapata, visiblemente enojada.