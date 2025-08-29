Con el corazón hecho pedazos, madre del joven forcado espera el cuerpo de su “niño de oro”

La madre del joven miembro de los forcados, quien falleció a sus 22 años luego de sufrir un traumatismo cerebral, tras ser embestido por un toro de 695 kilos, compartió el momento más desgarrador: espera el cuerpo de su amado hijo mientras permanece “haciendo tiempo” en su hogar, sin consuelo que apacigüe su pena.

Desde su casa, la madre del joven fallecido describió su luto con una frase que rompe el alma: “Estoy aquí en mi casa, haciendo tiempo... esperando... que me entreguen el cuerpo de mi ‘niño de oro’”. Una espera llena de vacío y de angustia, con el alma rota por anticipar el último adiós y que conmueve a propios y extraños.

Un hijo amado que no volverá

Llamarlo “niño de oro” habla de un vínculo irrompible, de un cariño que aún no asume la partida. Entre la incertidumbre y la certeza del dolor, el cuerpo que no está, el alma que sigue, esta madre vive una vigilia en la que cada segundo pesa.

Destrozada pide que el nombre de su hijo no se olvide. Se llamaba Manuel María Trindade, forcado portugués con el sueño de llegar algún día a ser torero.

Ese día, en la Plaza de Toros de Campo Pequeño, el integrante del grupo Forcados Amadores de São Manços sufrió graves heridas y aunque fue llevado de emergencia al Hospital de São José, fue confirmado su deceso por muerte cerebral.

Crítica a los mensajes en redes

Alzira Beringel, la madre de Manuel Maria, recurrió a sus redes sociales para expresar su dolor y salir en defensa de su hijo, luego de que muchas personas se alegraran por el incidente y le mandaran mensajes de críticas a la tauromaquia.

“Vengo a agradecerles todos sus aplausos, todas las risas y regocijos por la muerte de mi hijo ¿Lo conocieron como para alegrarse de su muerte? ¿Saben si le gustaban los animales? Siempre hemos tenido perros y son parte de nuestra familia. Dormían con él y cuando llegaba a casa se reían con él... los animales saben quiénes son las buenas personas”.

“Me había prometido a mí misma no leer sus comentarios inteligentes, pero fueron apareciendo algunos ‘tan bonitos’, que no pude soportar y tuve que agradecerles por el apoyo y el cariño mostrado. Todavía vivimos en un país democrático, en el que cada uno es libre de gustar lo que le gusta y que a nadie más le importe”.