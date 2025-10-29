Suscríbete
Famosos

¿Cómo se graba una micronovela de ViX Micro? Rodolfo Zarco nos reveló cómo hizo ‘Amor en LA mayor’

Trabajó con Gaby Carrillo y Marcelia Figueroa.

October 29, 2025 • 
MrPepe Rivero
rodolfo-zarco-vix-.jpg

Rodolfo Zarco

Las historias no solo se pueden contar en formatos que ya conocemos, sino también en ediciones en vertical y de pocos minutos, como ViX MicrO, la apuesta de la plataforma de streaming ViX que ha estrenado varias micronovelas.

Una de ellas es ‘Amor en LA Mayor’, protagonizada por Gabriela Carrillo, Rodolfo Zarco, Marcelia Figueroa, Renata Ocampo Daniel Anguiano, Miguel Salas, Octavio Michel Grau y Chito Villegas.

Platicamos con el actor y cantante Rodolfo Zarco, quien interpreta a un cantante de regional mexicano que conoce a ‘Mariana’ (Gaby Carrillo), por lo que su romance pronto se convierte en una intensa relación que enfrenta prejuicios y diferencias generacionales.

“Es un proyecto que es un formato nuevo que está evolucionando el entretenimiento. Con estas nuevas plataformas como TikTok, el volverse viral con clips tan cortos, ha llevado a la industria a evolucionar y a buscar otro tipo de plataformas para contar historias... Y dentro de esto pues ViX decidió arriesgarse y lanzar su plataforma de Micro para hacer historias cortas”.

“Cada capítulo dura un minuto, y son varios, si los ves todos terminas la historia en algunos minutos”.

¿Cómo es el proceso de preparación como actor, qué diferencias has encontrado respecto a series donde has estado en otros formatos?
“Trabajé con Eduardo Murguía Junior, quien produjo este proyecto. Se grabó en una semana en realidad, pero pues sí necesita una cierta planeación; a mí me avisaron con un mes de anticipación que yo era parte del proyecto. Me mandaron el guión completo y desde que recibí el guión me puse a estudiar”.

Te puede interesar:
Silvia-Navarro.jpg
Telenovelas
Silvia Navarro protagonizará nueva versión de ‘Amor en Custodia’ de la mano de Juan Osorio
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
susana zabaleta ricardo perez fotos cama
Famosos
Susana Zabaleta: Tras robo en su casa Ricardo Pérez hace que pierdan los vuelos a su siguiente destino
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde-ojos.jpg
Famosos
Ninel Conde cambia el color de sus ojos a verde olivo con riesgoso procedimiento
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
despierta-america--lgbtq.jpg
Famosos
Conductor de Univision por fin sale del clóset: “Por respeto y amor, esperé a que mi padre falleciera”
October 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
“Se grabó en una semana, tenían todo muy bien organizado, donde se tenía que grabar, qué se tenía que grabar en ese lugar, ya sabes... La organización y planeación al final lleva a un buen resultado”.

“Desde mi perspectiva actoral, lo que a mí me corresponde es prepararme, estudiar lo que tengo que crear para para llevar a cabo el personaje y eso hace que el que el trabajo fluya de la mejor manera”, nos dijo Rodolfo Zarco.

¿Cómo es el proceso de grabación, en cuanto a si ensayan, van de memoria o improvisan?
“Todos íbamos de memoria, Marcelia Figueroa también. De hecho, tuve una escena con ella en específico y le decía ‘vamos a hacerlo otra vez y otra vez antes de que te toque grabar’. Lo repetimos hasta que nos dijeran ‘vamos a grabar’. ¡Y quedó como a la tercera! Había esta disposición tanto de ella como mía, también de mi compañera Gabriela Carrillo”.

“Todos iban con la mejor disposición y ahí está el resultado”.

Tu personaje es un cantante de regional mexicano, y tú también cantas... ¿Te dieron ganas de hacer algo de ese estilo?
“Es muy curioso, yo inicié mi carrera como actor de teatro musical. Yo hice audición para Código F.A.M.A. y siempre tuve la habilidad del canto”.

“Mi enfoque de entrenamiento estaba hacia el teatro musical que combinaba las dos disciplinas, la actuación y el canto, así como la danza. Me enfoqué mucho fue hacia lo actoral porque nunca me consideraba como cantante, hasta justo este año empecé a lanzarme como cantante”.

“Este año decidí lanzarme y cuando empecé a grabar mi primer sencillo fue cuando me hablaron para este proyecto. Entonces siento que todo está conectado en ese sentido y bueno, no estoy cerrado lo regional mexicano, pero ahorita estoy fluyendo y mi primer sencillo se llama Unstoppable”.

Rodolfo Zarco nos contó que grabó un segundo sencillo, por lo que además de la actuación, también se impulsará como cantante.

Rodolfo Zarco ViX Micro
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Octavio-Ocaña-2.jpg
Famosos
Papá de Octavio Ocaña, a cuatro años de la muerte de su hijo: “mi corazón está muerto en vida”
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Germán-Ortega.jpg
Famosos
Germán Ortega sufre accidente automovilístico; ¿cuál es su estado de salud?
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lupillorivera-libro.jpg
Famosos
Lupillo Rivera sobre Belinda: “Soy un ángel pero a la hora de proteger a la mujer, soy un toro bragado”
October 29, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
blure-demonjr-.jpg
Famosos
Blue Demon Jr. está en terapia intensiva tras accidente automovilístico, ¿cómo sigue?
October 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Mauricio-Castillo.jpg
Famosos
Mauricio Castillo revela que se casó con la exnovia de su mejor amigo: “Le hablé para invitarla a salir”
El presentador dio a conocer cómo se volvió novio y esposo de la mujer que era pareja de su mejor amigo.
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
alejandro-landero---.jpg
Famosos
Alejandro Landero así niega que vive en la calle; ¿volverá a Televisa tras hacerse viral?
El actor de ‘Rosa Salvaje’ aclaró la situación que atraviesa y por qué no vivirá en La Casa del Actor.
October 29, 2025
 · 
Otto Rojas
veronica-montes---.jpg
Famosos
Verónica Montes confiesa devastada: “Los óvulos que congelé están dañados”
La actriz alza la voz para informar a otras mujeres.
October 28, 2025
 · 
Grisel Vaca
Claudio-Yarto-Aleks-Syntek.jpg
Famosos
Claudio Yarto desmiente a Aleks Syntek: ‘El rap mexicano lo inició ‘Caló’; no eres el precursor’
El músico Aleks Sytek dijo que fue él quien hizo antes que nadie rap en México y Claudio Yarto lo desmiente.
October 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez