¿Cómo se graba una micronovela de ViX Micro? Rodolfo Zarco nos reveló cómo hizo ‘Amor en LA mayor’

Las historias no solo se pueden contar en formatos que ya conocemos, sino también en ediciones en vertical y de pocos minutos, como ViX MicrO, la apuesta de la plataforma de streaming ViX que ha estrenado varias micronovelas.
Una de ellas es ‘Amor en LA Mayor’, protagonizada por Gabriela Carrillo, Rodolfo Zarco, Marcelia Figueroa, Renata Ocampo Daniel Anguiano, Miguel Salas, Octavio Michel Grau y Chito Villegas.
Platicamos con el actor y cantante Rodolfo Zarco, quien interpreta a un cantante de regional mexicano que conoce a ‘Mariana’ (Gaby Carrillo), por lo que su romance pronto se convierte en una intensa relación que enfrenta prejuicios y diferencias generacionales.
“Es un proyecto que es un formato nuevo que está evolucionando el entretenimiento. Con estas nuevas plataformas como TikTok, el volverse viral con clips tan cortos, ha llevado a la industria a evolucionar y a buscar otro tipo de plataformas para contar historias... Y dentro de esto pues ViX decidió arriesgarse y lanzar su plataforma de Micro para hacer historias cortas”.
“Cada capítulo dura un minuto, y son varios, si los ves todos terminas la historia en algunos minutos”.
¿Cómo es el proceso de preparación como actor, qué diferencias has encontrado respecto a series donde has estado en otros formatos?
“Trabajé con Eduardo Murguía Junior, quien produjo este proyecto. Se grabó en una semana en realidad, pero pues sí necesita una cierta planeación; a mí me avisaron con un mes de anticipación que yo era parte del proyecto. Me mandaron el guión completo y desde que recibí el guión me puse a estudiar”.
“Se grabó en una semana, tenían todo muy bien organizado, donde se tenía que grabar, qué se tenía que grabar en ese lugar, ya sabes... La organización y planeación al final lleva a un buen resultado”.
“Desde mi perspectiva actoral, lo que a mí me corresponde es prepararme, estudiar lo que tengo que crear para para llevar a cabo el personaje y eso hace que el que el trabajo fluya de la mejor manera”, nos dijo Rodolfo Zarco.
¿Cómo es el proceso de grabación, en cuanto a si ensayan, van de memoria o improvisan?
“Todos íbamos de memoria, Marcelia Figueroa también. De hecho, tuve una escena con ella en específico y le decía ‘vamos a hacerlo otra vez y otra vez antes de que te toque grabar’. Lo repetimos hasta que nos dijeran ‘vamos a grabar’. ¡Y quedó como a la tercera! Había esta disposición tanto de ella como mía, también de mi compañera Gabriela Carrillo”.
“Todos iban con la mejor disposición y ahí está el resultado”.
Tu personaje es un cantante de regional mexicano, y tú también cantas... ¿Te dieron ganas de hacer algo de ese estilo?
“Es muy curioso, yo inicié mi carrera como actor de teatro musical. Yo hice audición para Código F.A.M.A. y siempre tuve la habilidad del canto”.
“Mi enfoque de entrenamiento estaba hacia el teatro musical que combinaba las dos disciplinas, la actuación y el canto, así como la danza. Me enfoqué mucho fue hacia lo actoral porque nunca me consideraba como cantante, hasta justo este año empecé a lanzarme como cantante”.
“Este año decidí lanzarme y cuando empecé a grabar mi primer sencillo fue cuando me hablaron para este proyecto. Entonces siento que todo está conectado en ese sentido y bueno, no estoy cerrado lo regional mexicano, pero ahorita estoy fluyendo y mi primer sencillo se llama Unstoppable”.
Rodolfo Zarco nos contó que grabó un segundo sencillo, por lo que además de la actuación, también se impulsará como cantante.