¿Cómo reaccionó Juan Osorio al truene de Irina Baeva y Gabriel Soto? Su motivadora reflexión

El truene de Irina Baeva y Gabriel Soto, que ya se veía venir debido a una serie de inquietantes señales e indirectas , desató toda clase de reacciones; de hecho, hasta Geraldine Bazán ya se pronunció sobre el tema, por lo que la opinión de Juan Osorio, quien trabaja con la actriz rusa en Aventurera, llamó la atención en especial.

Osorio, quien siempre apoyó el trabajo de Irina a pesar de la lluvia de críticas por su pobre desempeño como “Elena Tejero” en la nueva versión de Aventurera, se pronunció sobre el complicado momento que la actriz está atravesando en el plano sentimental: estas fueron sus palabras.

¿QUÉ DIJO JUAN OSORIO SOBRE IRINA BAEVA Y GABRIEL SOTO?

Fue durante una charla que Osorio sostuvo con el programa matutino Despierta América que el tema del rompimiento sentimental de Irina Baeva salió a relucir, y aunque el productor reconoció que la actriz pasa por un momento difícil, se mostró a favor de respetar su vida privada.

“Lo único que tengo que decir para motivar a Irina es que no se me baje, que no se me deprima”

“Todo el equipo apoya a Irina, pero también hay cosas personales que te tienes que mantener al margen para no incurrir en tomar partidos”, aseguró Osorio, quien consideró que, al ser una pareja, sólo los actores tienen la autoridad para tomar decisiones.

Por otro lado, el productor le dio un consejo muy importante a Irina Baeva: “Lo único que tengo que decir para motivar a Irina es que no se me baje, que no se me deprima, que dé todo ese coraje en la escena”, declaró Osorio, al tiempo que reiteró que Irina tiene un gran reto profesional con el papel de “Elena Tejero”.