Gabriel Soto habló de su salud en medio de la polémica por su truene con Irina Baeva, ¿cómo está?

Gabriel Soto tal vez no la esté pasando muy bien en cuanto a los temas del corazón luego de que confirmara su truene con Irina Baeva

Soto, quien encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que fuera hospitalizado hace unos días por una dolencia que en su momento no se determinó, aceptó que aunque el episodio fue realmente muy doloroso ahora está listo para reestablecerse al 100.

Las fotos y videos filtrados de Gabriel Soto en una cama de hospital y con su rostro contraído en un rictus de dolor de inmediato desataron las teorías entre los internautas. Al final, se supo que el problema del famoso surgió a raíz de un cuadro de hipertensión arterial que se complicó.

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ DIJO GABRIEL SOTO SOBRE SU SALUD?

Luego de varios días de silencio, Gabriel Soto habló públicamente de su estado de salud en un encuentro con medios de comunicación en el que además le agradeció a sus compañeros y a sus fans por todos sus mensajes de apoyo.

“Me empecé a sentir muy mal, empecé a sentir que me faltaba el aire, empecé a temblar”

“Estoy muy bien”, expresó Soto, quien detalló que realmente llegó a sentirse muy mal debido a una grave descompensación de todo su cuerpo: “Me empecé a sentir muy mal, empecé a sentir que me faltaba el aire, empecé a temblar, se me subió la presión a 170/111…”, recordó el famoso.

Afortunadamente Gabriel Soto , quien se dejó ver por cierto con Cecilia Galliano en la entrevista retomada por el programa matutino Sale el Sol, ya se siente mucho mejor debido a que toma medicamentos para controlar su problema de presión.

LAS RECOMENDACIONES MÉDICAS PARA GABRIEL SOTO

La hipertensión es una condición que requiere de muchos cuidados: de ellos también habló Gabriel Soto durante su charla más reciente. Medicamentos, una semana de reposo y, claro, mucho ejercicio forman parte de las medidas que deberá adoptar para su día a día.

“Me considero fuerte, un hombre sano, pero me pasó”

“Toda la semana me mandaron reposo, obviamente una pastilla para la presión que ya estoy tomando, no sé si de por vida”, detalló el actor, quien aceptó que aunque la afección es controlable, sí deberá continuar con sus citas médicas y con algo muy importante: la actividad física.