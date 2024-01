¿Cómo está el Pato Araujo tras el terrible accidente que sufrió en Exatlón México?

Pato Araujo sufrió durante una de las competencias de Exatlón México una de las lesiones más severas que se han visto en el reality show de TV Azteca, ¿cuál es el estado de salud del exfutbolista?

Las imágenes del impactante golpe que Pato Araujo sufrió en la cabeza pronto le dieron la vuelta a las redes sociales y desataron, nuevamente, críticas hacia Exatlón México debido a que esta temporada 2024 ha estado dominada por los accidentes.

Luego de que Pato Araujo fuera trasladado al hospital para atender la seria lesión que sufrió en la cabeza, uno de los médicos de Exatlón México explicó a través de un video cómo va la salud del exfutbolista y qué tipo de lesión sufrió.

¿CÓMO ESTÁ PATO ARAUJO TRAS EL GOLPE EN LA CABEZA QUE SUFRIÓ EN EXATLÓN MÉXICO?

A través de un video subido a la cuenta oficial de Instagram de Exatlón México , uno de los doctores que forman parte del equipo de emergencias del reality aseguró que el Pato Araujo es monitoreado constantemente debido a que el golpe que sufrió sí fue grave:

“Ayer tuvo un traumatismo craneal, una herida en la piel cabelluda bastante considerable. Tuvo una herida de 20 a 25 centímetros que afortunadamente ya la pudimos cerrar. Con una hemorragia perdió aproximadamente 30 mililitros de sangre”, detalló el profesional.

“Fue una herida grave que afortunadamente no lesionó el cráneo, pero estamos revisando que su cerebro esté bien, que no tenga una inflamación, que todo esté bien, que no haya un cambio de conducta y que no pierda el estado de alerta”, aseguró el médico, quien también afirmó que constantemente estarán informando al público sobre la evolución del exfutbolista.

ASÍ FUE EL TERRIBLE GOLPE DEL PATO ARAUJO EN EXATLÓN MÉXICO

En los videos del accidente se ve que Pato Araujo, quien se encontraba compitiendo contra un miembro del Equipo Azul, no se dio cuenta de que una barra de acero estaba encima de él y se estrelló de lleno contra la pesada estructura.

El fuerte impacto en la cabeza de Pato Araujo fue fulminante: el exfutbolista se quedó noqueado varios minutos, con la cabeza bañada en sangre. En medio de esta escena, se escucharon los gritos de todos los competidores suplicando por ayuda médica, la cual no tardó en llegar.

Por unos momentos, previo a ser atendido por los paramédicos, Pato Araujo permaneció en el suelo con los ojos cerrados, mientras su sangre manchaba el pavimento. Minutos después se hizo presente el equipo de emergencias, quien trasladó al exfutbolista a un hospital.