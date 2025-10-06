Claudia Martín y Carlos Said, a punto de ser papás de Máximo: “He soñado muchas veces con él”

Será este diciembre que el primogénito de Claudia Martin y Carlos Said llegue a este mundo y nos contaron todos los detalles de esta bella etapa.

(Agradecemos a El León Azul @elleon.azul; Hacienda de los Morales @hdelosmorales ). Sus miradas lo dicen todo: están felices por la próxima llegada de su primogénito: Máximo, cuyo nombre fue escogido por Carlos Said desde que tenía 19 años -ahora tiene 27-, ya que desde entonces soñaba con ser papá.

Claudia Martin se la pasa sobando su pancita, dándole señales a su hijo de que es muy esperado y amado, tanto que hasta ya soñó con su carita y lo vio de pelo chino e idéntico a Carlos. La pareja de famosos, que se flechó en las grabaciones de la telenovela Juegos de amor y poder y se casó en junio pasado, juguetea, se besa y sonríe mientras sucede nuestra sesión de fotos, dejando clara la complicidad que hay entre ambos.

Ya en plena charla nos contaron todo sobre esta dulce espera, desde cómo fue el momento en que se enteraron que estaban “embarazados” hasta el viaje que hicieron a Nueva York para comprarle de todo a Máximo.

Estamos a semanas de que llegue Máximo, ¿cómo se sienten?

Claudia: Estamos muy contentos, todo el mundo me ha dicho que estas últimas semanas son las que más lento se pasan porque ya el cuerpo se cansa, ya estás con mucha ilusión, queriendo conocer al bebé, pero creo que ha sido un embarazo muy bendecido, muy tranquilo. He escuchado a mi cuerpo y me he dado la oportunidad de descansar y Carlos ha estado todo el tiempo pendiente de mí, me ha cuidado y hasta me ha regañado.

A ver Carlos, ¿cómo que la has regañado?

Es que ella siempre anda de arriba para abajo y luego de la nada dice: “Ay, ya me siento fatal, ¿qué será?”, entonces le digo: “Mi vida, cómo que qué será, si no has parado y te he dicho: ‘acuéstate, descansa, reposa, por ti y por el bebé para que no te vayas a malpasar un día’”. Yo tengo que estar al pendiente, soy un esposo presente y pendiente.

Y me consta que sí te cuida Clau, además de que te ve con unos ojos de amor a más no poder…

Es que tú lo ves rudo y grandote, pero tiene un corazón muy noble, y como bien dices: siempre está pendiente, es muy cariñoso y juguetón.

Carlos: Amor es lo que más hay, gracias a Dios.

¿Para cuándo está programado que llegue Máximo?

Claudia: A finales de año.

Carlos: Más o menos en diciembre, pero no sabemos exactamente cuándo.

Claudia: Unas mujeres me dicen que se va adelantar, otras que se retrasa por ser el primero, yo le digo a mi bebé: “Llega cuando tú quieras”.

¿De qué manera se han preparado, ya están tomando curso psicoprofiláctico?

Claudia: Todavía ese no, me dijeron que cuando falten equis semanas es cuando hay que tomarlo, entonces dije: “Ni me voy a estresar”, lo que sí es que vemos muchos videos en Youtube, en TikTok, igual me gusta mucho leer y tengo mis libros que te van diciendo qué va pasando cada semana, cómo va creciendo el cuerpo del bebé y uno muy lindo de las almas, ya hasta me dieron ganas de llorar, porque dice que el alma del bebé escoge dónde nacer.

Claudia Martin y Carlos Said Octavio Lazcano

Regresando un poco el tiempo, ¿cómo se enteraron de que iban a ser papás?

Carlos: Fue en el cumpleaños de mi hermano, nosotros veníamos regresando de Guadalajara para estar con él justo el 21 de abril. Yo venía de algo del trabajo y pasé por Clau y se sube muy emocionada a mi coche, y me dice: “¡Qué crees!”, y yo ya sabía en cuanto me hizo la pregunta, y me dice: “¡Estoy embarazada!”. Entré en shock, pero era de felicidad, yo decía: “¡Qué bonito!”. Fue muy lindo, y las primeras en saber fueron mi suegra y mi madre.

Platíquennos del gran momento en que se enteraron que es niño…

Claudia: Nos hicimos un examen que nos sugirió nuestra doctora, porque dijimos: “No queremos esperarnos hasta que nazca”. Somos muy impacientes y dijimos: “En cuanto más pronto sepamos, mejor”; primero nos habían dicho que era niña, ya después con este estudio fue de “es 100% niño”, y de los nombres estuvo muy lindo porque a mí me gustaba desde antes Maximiliano, entonces un día llegó Carlos y me dijo: “Ya sé cómo se va a llamar, Máximo”, y dije: “Perfecto”.

Carlos: Nosotros felices cuando nos enteramos de que es niño. Yo muero de emoción por el simple hecho de ser papá, sea hijo o hija, y también hemos platicado que morimos por tener niño y niña.

Carlos, ¿y por qué elegiste el nombre de Máximo?

Siempre supe que quería tener muchos hijos, le he dicho a Clau que quiero cinco, estamos todavía en la negociación, y tenía 19 años cuando yo ya quería ser papá y dije: “Mi primer hijo se va a llamar Máximo“, y ya cuando le dije a Clau, me dijo: “Por supuesto”; además a la gente le encantado el nombre, es muy original.