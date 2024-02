¿Chuy Montana ya presentía su muerte? Su última publicación en redes desata las especulaciones

El cuerpo de Chuy Montana fue encontrado el mediodía de este 7 de febrero con varios impactos de bala; esta fue su última publicación en redes sociales que desató las especulaciones de que él ya presentía su dramático fin.

Las autoridades de Baja California ya iniciaron con las investigaciones pertinentes sobre el homicidio de Chuy Montana , cuyo cuerpo fue encontrado en la carretera Tijuana-Rosarito con las manos esposadas y balazos en la nuca y los brazos.

El sangriento asesinato de Chuy Montana disparó las búsquedas sobre este joven promesa de la música mexicana, quien de cantar en las calles pasó a ser uno de los principales exponentes de los corridos tumbados gracias al apoyo de Jesús Ortiz, el cantante de Fuerza Regida que lo invitó a firmar un contrato con su discográfica al darse cuenta de su talento.

Mientras las indagatorias en torno a la muerte de Chuy Montana siguen su curso, los internautas han comenzado a investigar más en las redes sociales de este cantante, quien antes de morir publicó un mensaje que dejó entrever que, tal vez, él ya presentía su terrible fin.

¿CHUY MONTANA YA SABÍA LO QUE LE IBA A PASAR? ESTE FUE SU ÚLTIMO MENSAJE EN REDES

Chuy Montana se mantuvo bastante activo en su cuenta de Instagram, donde ya contaba con 178 mil seguidores a quienes les compartía fotografías de su vida diaria y adelantos de sus canciones; llama la atención especialmente un carrusel de fotos en donde se le ve posando con armas de fuego y su último video.

Y es que, a decir de los internautas, Chuy Montana se habría despedido con un ambiguo video que ha dado bastante de qué hablar a lo largo de este jueves el cual fue acompañado por un nostálgico texto: “Te dije que la cosa pronto iba a mejorar”.

En la grabación, de apenas 27 segundos, se ve el ascenso a la fama de Chuy Montana, quien de cantar en las calles pasó a tener autos de lujo y cantar con su propia banda; asimismo, destaca la letra de la canción con la que el joven decidió acompañar el video que muestra su ascenso a la fama:

“Todo empezó como un sueño y ahora el niño está soñando despierto y este año seguiremos soñando (...) no es momento pa’que me entre tu llamada, yo solo quiero pasarla (…) voy para arriba y eso no pensaste tiempo atrás, te dije que la cosa pronto iba a mejorar, qué bendición ahora la vida a mí me sonrío, la gente dice que he cambiado…”, se escucha.

Así fue la últma publicación de Chuy Montana, cantante de corridos tumbados, antes de ser asesinado en TIjuana pic.twitter.com/fU9hgg2OaR — señora chisma (@sritachisma) February 8, 2024

El video, hasta el momento, acumula más de 50 mil Me gusta y cientos de comentarios de internautas que expresaron sus condolencias ante el deceso, al tiempo que consideraron que, tal vez sin saberlo, Chuy Montana había posteado su despedida.

LEE MÁS SOBRE CHUY MONTANA: