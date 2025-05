Christian Nodal recordó cómo fue el incómodo momento que pasó en un viaje, ¡lo persiguieron hasta su hotel!

Al ser uno de los artistas mexicanos más importantes del momento, es común ver a Christian Nodal desplazándose por todo el mundo, ya sea por cuestiones de trabajo o simplemente para relajarse. Sin embargo, además de los gratos recuerdos que conserva de estas travesías, también ha atravesado por situaciones complicadas, como la vez que su ignorancia en un tema lo hizo faltar a la cultura de una región y aprendió “a la mala”.

Así fue la vez que Christian Nodal tuvo problemas en otro país por su comportamiento

Durante su reciente participación en “La Cotorrisa”, el podcast conducido por el novio de Susana Zabaleta, Christian Nodal contó una curiosa anécdota de uno de sus viajes a Japón. Según los dichos del intérprete, experimentó un momento incómodo cuando una mujer lo siguió hasta su hotel con el fin de regresarle el dinero de la propina que amablemente quiso dejarle.

"¿Saben qué me pasó? Dejé propina en un restaurante, pero yo no sabía que en Japón es una falta de respeto. Entonces me paré y llega conmigo una japonecita corriendo, bien asustada con la propina, estaba desesperada y yo no entendía lo que me quería decir”, dijo divertido el intérprete de “Botella tras botella”.

¿Qué pasó con Christian Nodal después de que lo persiguieran por faltarle al respeto a una empleada?

Una vez que se reencontró con esta empleada, fue que entendió que lo estaban persiguiendo para devolverle su dinero, pues en este país no se acostumbra a dejar una recompensa monetaria a los meseros. Y es que de acuerdo con los dichos del esposo de Ángela Aguilar, en ese momento no tenía ni idea de que era algo incorrecto.

Aunque el incidente no pasó a mayores, Christian Nodal recuerda con humor esta historia de Japón, sobre todo porque ahora es consciente de que desconocer ciertas tradiciones puede meterlo en problemas. Por lo que ahora ya tiene más que claro en qué ocasiones debe abstenerse de tener gestos de agradecimiento con el personal, ya que a diferencia de México (y otros países), se le considera como una falta de respeto y puede provocar una situación de mayor gravedad.