Christian Nodal habló como pocas veces sobre su hija Inti y el tierno gesto que comparten

Christian Nodal abrió su corazón durante una entrevista en el podcast ‘La Cotorrisa’, donde habló, como pocas veces, con detalle sobre su hija Inti, fruto de su relación con la rapera argentina Cazzu. El intérprete de ‘Amé’ reveló un curioso tic que comparte con la pequeña de un año, generando revuelo entre sus seguidores.

Durante la conversación, el intérprete de regional mexicano fue cuestionado sobre su infancia y su vida personal, lo que lo llevó a compartir momentos especiales que ha vivido con Inti, quien reside en Argentina junto a su madre.

“Se me hace bien loco como cuestiones que van del día a día… yo tengo un tic, siempre que estoy pensando o profundizando algo, estoy pellizcando la oreja o empiezo a disociar de que me voy cada que estoy pensando. Y recuerdo que hace tiempo había una foto o un video, no me acuerdo, y estaba con mi hija viendo la televisión y los dos con la misma cara, y los dos agarrando la orejita, y dices tú ‘¿pero eso cuándo lo aprendió?’ Está bien loco eso”, comentó Christian Nodal.

Christian Nodal reveló que le canta a su hija Inti

Además, el cantante destacó los gustos de su hija y cómo él mismo ha aprendido canciones infantiles para compartir momentos con ella.

“Lo mejor es cuando entras en esa etapa en la que entiendes a los papás”, contó el intérprete. “A mi hija le encantan ‘Los canticuentos’, algo así se llama. Entonces ya me aprendí la de ‘La cumbia del cocodrilo’; aprenderte las canciones y ver desde otra perspectiva la vida, dices ‘mi mamá y papá se rifaron conmigo’”.

Christian Nodal señaló la increíble popularidad de los temas infantiles en redes sociales, bromeando con que próximamente redirigirá su carrera para enfocarse en música para niños.

Nodal presume su capítulo en ‘La Rosa de Guadalupe’

La entrevista también tocó otros aspectos de la vida de Christian Nodal, incluyendo su sentido del humor ante la fama. En un momento, recordó entre risas un episodio de ‘La Rosa de Guadalupe’ inspirado en su relación con Ángela Aguilar.

“Muchos tienen Grammys, pero episodio de ‘La Rosa de Guadalupe’, un grupo muy selecto”, dijo Ricardo Pérez, conductor de ‘La Cotorrisa’.

“Dice Bad Bunny: ‘Nadie tiene Billboards y Grammys’. Yo tengo Billboards, Grammys y un episodio de ‘La Rosa de Guadalupe’ (…) todo el mundo entendió que era una referencia mía”, replicó Christian Nodal divertido.

El capítulo ‘Fan de su relación’ de La Rosa de Guadalupe, emitido en septiembre de 2024, narra un triángulo amoroso entre tres jóvenes de preparatoria: Angélica, Tristán y Juli.

