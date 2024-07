Christian Nodal celebró a Andrea Bocelli con un detalle en su look que sorprendió en redes: FOTOS

En las últimas semanas, Christian Nodal se ha visto envuelto en un auténtico escándalo luego de que confirmara su noviazgo con Ángela Aguilar unos días después de que tronara con Cazzu , la trapera argentina con quien tuvo una hija.

Sin embargo, a pesar de la avalancha de controversias y críticas que este anuncio desató, Nodal dejó bien en claro que se mantendrá enfocado en su carrera musical: muestra de ello fueron sus fotos más recientes con Andrea Bocelli, quien celebró 30 años de carrera con el sonorense como uno de sus invitados especiales.

TE PUEDE INTERESAR:

EL ELEGANTE ATUENDO DE CHRISTIAN NODAL QUE DESATÓ SUSPIROS

A través de su cuenta oficial de Instagram, Christian Nodal reapareció con un increíble carrusel de fotos en las que presumió un “palomazo” con el reconocido músico y cantante italiano Andrea Bocelli, quien recientemente cumplió 30 años de carrera artística.

Por si ver juntos a estos dos cantantes no fuera suficiente, Nodal se dejó ver más elegante que nunca: con un traje oscuro, camisa blanca y una corbata que de inmediato arrancó suspiros entre sus seguidoras sobre todo, quienes no dudaron en asegurar en la caja de comentarios que, en definitiva, ese look le queda muy bien.