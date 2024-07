¿Christian Nodal extraña a Belinda? Las intrigantes teorías sobre No me 100to bien, su nueva canción

¡Hasta numerólogos salieron! El estreno de No me 100to bien, el sencillo más reciente de Christian Nodal

¿A quién le dedicó Christian Nodal su nueva canción de desamor: a Cazzu, a Ángela Aguilar o a Belinda? A decir de los entusiastas de este tema, el sonorense no logra superar a su rubia expareja y, por ello, le dejó una serie de pistas en el videoclip de No me 100to bien listas para ser descubiertas.

Para los fanáticos de los cantantes, No me 100to bien sería la respuesta de Nodal a dos exitosos temas de Belinda que estarían dedicados a él: Cactus y 300 noches; de hecho, a decir de una tiktoker, en el videoclip hay una serie de mensajes ocultos que él mismo se encargó de revelar.

¿QUÉ HAY EN NO ME 100TO BIEN? ESTAS SERÍAN LAS INDIRECTAS PARA BELINDA

Fue la usuaria de TikTok Dayane Chrissel quien subió un intrigante video a su cuenta en donde enumeró, una a una, las pistas que se supuestamente Christian Nodal plasmó tanto en la letra como en el video de No me 100to bien, su más reciente canción de desamor.

A decir de la tiktoker, hay una importante indirecta en los números: el 100 del título y la referencia a las “200 copas” que se mencionan en la letra dan como resultado el 300... ¿captaste la referencia? ¡Así es! Esto podría estar directamente relacionado con 300 noches, la exitosa colaboración de Belinda y Natanael Cano .

Otras pistas estarían relacionadas directamente con el videoclip de Cactus : por ejemplo, la aparición de un auto chocado sobre su techo, así como el hecho de que la modelo del video se pareciera mucho a Belinda. Otro elemento que une a Cactus con No me 100to bien es el fuego: un círculo de fuego en el caso de la ojiverde y el incendio del auto en el de Christian Nodal.

En cuanto a 300 noches, No me 100to bien y esta canción tendrían algo más en común que los números: los astros, y es que mientras el tema de Belinda comienza con un eclipse, la nueva letra de Christian Nodal llamó la atención por su presunto mensaje oculto en la línea “El sol ya se esconde La luna brilla y hay una estrella en solitario”.

Como ves, las teorías están al 100 en redes sociales, y aunque se trata de puras especulaciones, esto ha sido más que suficiente para darle un impulso inusitado a la nueva canción de Nodal, que ya se ha convertido en uno de los temas más escuchados del momento debido a que millones de personas lo buscaron para identificar las indirectas más virales.