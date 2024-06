Christian Estrada recordó a su hijo entre lágrimas y Ferka no lo perdonó: ‘Cuánta falsedad’

Christian Estrada La Isla, pero ni eso ablandó a Ferka, quien no perdió la oportunidad de burlarse de las lágrimas del papá de su hijo e incluso lo ridiculizó.

El famoso, quien se integró al reality show de TV Azteca La Isla Desafío: Grecia y Turquía, aprovechó una oportunidad que tuvo para hablar de su hijo y cuánta falta le hacía en estos momentos; la charla, como era de esperarse, hizo que Estrada se conmoviera hasta el llanto.

Lo que no enterneció a los fans fue la reacción de Ferka, quien a través de sus redes sociales le dedicó unas ácidas palabras a su expareja que despertaron la molestia de los internautas que tomaron partido tanto a favor como en contra de la cantante y el tema de la manutención del menor.

CHRISTIAN ESTRADA LLORÓ EN PLENO PROGRAMA EN VIVO Y ASÍ LE RESPONDIÓ FERKA

Christian Estrada aceptó que extrañaba mucho a su hijo e, incluso, reveló que esperaba que el pequeño pudiera ver su desempeño en las difíciles pruebas de La Isla, y es que de acuerdo con lo que dijo el modelo, todos los sacrificios que hace en el reality están dedicados especialmente a su bebé.

“Si yo estoy aquí es por mi hijo. Me quito el pan de la boca para dárselo a mi hijo”, reveló el modelo, quien no pudo evitar que algunas lágrimas surgieran frente a las cámaras de televisión: “Yo haciendo esto me siento un ganador, le estoy demostrando a mi hijo”, aseveró el famoso.

Wow!!!! 😱👀 cuánta falsedad — MariaFernandaQuiroz💜 (@Ferka) June 27, 2024

Este momento, por supuesto, fue publicado por las redes sociales de La Isla y no tardó en viralizarse en plataformas como X y TikTok, situación que fue aprovechada por Ferka para burlarse de su ex y, de paso, calificarlo como una persona falsa e hipócrita.

“Me quito el pan de la boca. Cuánta falsedad”, escribió Ferka en X para comentar el video de Christian Estrada bañado en llanto. Las reacciones por parte de los internautas, por supuesto, no se hicieron esperar.

“Tremendo charlatán”, “No inventes hasta dolor de estómago me dio con sus palabras”, “Eso solo pasa en sus sueños. Viejo mitómano” y "¿Cómo permiten que un deudor alimentario se exhiba de esa manera?” fueron algunos de los comentarios con más interacciones en X.