Ferka se va a España con su hijo y Jorge Loza, mientras que Christian Estrada explota y lanza advertencia

La disputa entre Ferka y Christian Estrada por el

hijo que procrearon juntos parece no tener fin. Cuando las aguas comienzan a calmarse, un nuevo conflicto siempre aparece.

Ferka disfruta de unas vacaciones por España junto con actual pareja, el también influencer y actor Jorge Loza. El viaje romántico no es problema, pero lo que desconcierta a Christian Estrada es que están acompañados del hijo de él.

El primer eliminado de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México reprochó que Ferka haya salido de México con el menor de edad sin pedire autorización a él, por lo que aseguró que ya tomó medidas legales.

“Me vengo dando cuenta que lo sacaron del país (de México) Todo se lo dejo en manos de Dios, en manos de mis abogados que ya se están encargando de eso. A mí no se me dio el consentimiento que sacaron a mi hijo del país. No sabía que el niño salió", aseguró Christian Estrada a varios medios de comunicación que lo abordaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Christian Estrada se defiende de Ferka y aclara algunas situaciones.

El exnovio también de Frida Sofía y Alicia Machado dijo cuáles son las medidas legales que él tomó a raíz de los hechos: “Hay una alerta migratoria. Yo espero que la madre se disculpe, que llegue a un acuerdo. Yo no quiero que le vaya mal a su mamá”.