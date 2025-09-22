“Chismoso, traidor y desleal": Alexis Ayala y Aarón Mercury hicieron pedazos a Guana en el Posicionamiento

En la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, ardieron los posicionamientos entre los habitantes.

Galilea Montijo, como siempre, les recordó la importancia de sus argumentos, pues las votaciones seguían vigentes.

Alexis se posicionó con Guana

“Eres buen competidor pero la traición es tu defecto. A tu equipo los pusiste en la placa sabiendo que tu juego era individual, porque pegándole a ellos, podrías quedar abajo. Cuando Elaine llegó al Cuarto Noche, nos dijo que no nos diría nada de lo que se decía en Cuarto Día y nosotros le dijimos que no le íbamos a preguntar. En cambio, tu habías escuchado todo, eso te hacía testigo y cómplice, en cuanto te fuiste a Día fuiste chismoso, traidor y desleal; les contaste cómo yo preparaba posicionamientos...

“En esta carrera, como en la vida, la discreción es básica y la lealtad más. Por la deslealtad que sentí, quiero que te vayas de esta casa”.

“Lo más preocupante es que sigas con un discurso doblemoralista. Hay que erradicar los comentarios de misoginia en los discursos, como nominar a dalilah diciendo porque nadie es indispensable y todos nos podemos cocinar. Me preocupa más convivir con una persona así”, respondió Guana, mientras Alexis le refutó: “Seré siempre frontal, pero nunca desleal”.

Mar se posiconó con Guana

“Qué triste que lo único que conozca de ti sea que te dicen Guana porque eres de Guanajuato. Me da tristeza que no hayamos conectado, ni conocernos, saber tu historia de vida, etc. Reconozco que eres hábil y talentoso, pero quiero que te vayas de La Casa porque me sentí traicionada desde el día que te fuiste de Noche. Ahí reconocí que nunca fuiste parte de, por diversas acciones que vimos y escuché. En esta carrera es importante ser leal y es triste haber visto esto en ti, la falta de lealtad. Esa palabra resonó en los últimos días, si el río suena es porque agua lleva”.

Guana le respondió: “Qué triste que no hayamos conectado, que no hayamos estado presentes en las historias. Qué lástima que resuene mucho la palabra lealtad en un juego, Yo sé quién soy como carrera. Lo están llevando a un grado profesional. Seguramente nunca me sentí a gusto en Noche,”.

Aarón Mercury se posicionó con Guana

“Me gustaría que salieras porque hubo una injusticia a tu cuarto, al nominar a tu cuarto. Siento que fue para ponerlos a ellos y a Mar y a Aldo. La gente vio todo y por tanto se te menciona esa palabra lealtad. No fuiste con Noche, pero no creo que hayas sido leal a tu equipo, está bien que haya sido una jugada individual, pero no ser leal a los tuyos es un acto de deslealtad hacia ti mismo”.

“La palabra lealtad ha resonado mucho entre ustedes, porque así lo vieron. La lealtad se juega desde que te cambian a un cuarto; no hay ninguna deslealtad de mi parte. Fue una jugada que intenté para jugarlo un empate”, le dijo Guana a Aarón, quien sostuvo su argumento: "¡Te dieron una moneda del destino para decírtelo!”

Abelito se posicionó con Guana

“Con el corazón en la mano, eres buen competidor, estratega y jugador, con estrategias de respetarse. Quiero que te vayas porque mañana se juega el pase a la final, y así como quiero aumentar el porcentaje para que queda la manada, sería conveniente que te fueras. Hay que poner atención a los mensajes y a las llamadas, y hay que ser fiel a uno mismo y la persona que conocen afuera los nuestros”.

“Entiendo que estás jugando por Aldo. Gracias por tus palabras, eres un jugador muy cañón y también te tengo miedo, espero que llegues a la final y que te lleves el portafolio, porque te lo mereces”, le respondió Guana.

¿Qué pasó con el sinceramiento?

Guana se sinceró con Aldo

“Eres un chavo admirable, competitivo, muy bueno, y es la única razón por la que quiero que te vayas. Ojalá que si te quedas, llegues a la final, te veo incluso como ganador. Eres un chavo puro, leal y competitivo”.

Aldo le dijo su sinceramiento: “Tengo dos razones por las que quiero sincerarme contigo, eres buen competidor, los berrinches que he hecho son porque pierdo contra ti; eres estratega, talentoso e inteligente. Otro acto es por lo que yo creo que fue una deslealtad porque un día antes, habíamos tenido una plática el cuarto Noche, habíamos puesto las manos, y hubo dos o tres semanas, donde te fuiste y me caló, yo decía '¿por qué se fue tan fácil?’... Sentí un acto desleal porque habías dicho que éramos una manada y al día siguiente te fuiste al otro cuarto; eso me dolió en lo personal”.

Guana le repsondió: “El cambio de cuarto, fui leal a las reglas de la casa. Créeme que no fue tan fácil, las primeras dos semanas estuve sufriendo”,

“Entiendo tu punto, pero un día antes dijimos que éramos Noche, pasara lo que pasara, y en 15 minutos se acabó lo que habíamos dicho”, le refutó Aldo De Nigris.

Shiky se sinceró con Aldo

“Quiero que te vayas porque no quiero que nos separemos Dalilah y Guana. A ti te ocurrió igual, eras nuestro querubín y al día siguiente estabas aullando, y nosotros lo entendimos. Y te quiero dar las gracias, me he dado cuenta que los problemas se solucionan cuando se tienen que solucionar,

“Yo no tengo ningún problema, no pasa nada. Lo que dices que también me cambiaron de cuarto, cuando estaba en Día, Ninel me decía y yo decía ‘no quiero’, porque mi corazón no decía nada. Guana es testigo y yo todavía no quería jugar en equipo. Fue hasta que solito empecé a sentirme de la mandada”.

Dalilah se sinceró con Aldo

“Lo bueno ya te lo dije en varias ocasiones. Yo quiero que se queden mis aliados, cómplices... Esa es mi realidad, quiero a mis personas conmigo para no quedarme sola en medio de la jauría”.

“Entiendo que quieres a tus amigos, no pasa nada. Yo también quiero a los míos y permanezcamos juntos, pero no pasa nada, vamos a disfrutar pase lo que pase”, dijo Aldo.