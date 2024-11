¡Chiquis Rivera estaría embarazada de su primer hijo! El reporte viral que sorprendió a todos

Para nadie es un secreto el auténtico calvario que ha vivido Chiquis Rivera en su búsqueda de formar una familia con Emilio Sánchez debido a un serio problema en su matriz que le ha ocasionado abortos espontáneos desde que ella tenía 19 años.

De hecho, el pasado 1 de junio Chiquis conmovió a sus seguidores cuando confirmó, a través de sus redes sociales, que había perdido a otro bebé; debido a esto, ahora la cantante optó por otros métodos que, a decir de una cuenta especializada en espectáculos, dieron resultados positivos, ¿qué se sabe del supuesto embarazo de la famosa?

¿QUÉ SE SABE DEL PRESUNTO EMBARAZO DE CHIQUIS RIVERA Y EMILIO SÁNCHEZ?

De acuerdo con las redes sociales de Chamonic, Chiquis Rivera habría optado por usar un vientre de alquiler para cumplir su sueño de tener un bebé y, aunque la cantante no ha hablado al respecto, la cuenta de espectáculos afirmó que las pruebas de un embarazo son contundentes.

El nacimiento del primogénito de Chiquis, de acuerdo con la influencer, está previsto para que ocurra en algún momento de este 2025 y Rivera lo confirmará durante un reality show o en una entrevista exclusiva, ¡hasta ya filtraron si es niño o niña!

“Mis infiltradas me confirman que Chiquis y su esposo Emilio Sánchez… muy pronto anunciarán que ¡van a ser papás! Pero por vientre sustituto y me dicen que es una niña”, escribió Chamonic en su cuenta de Instagram.

Ni Chiquis Rivera ni Emilio Sánchez se han pronunciado al respecto; sin embargo, esta filtración despertó un auténtico furor entre los internautas y los fans de la dinastía Rivera, quienes no dudaron en felicitar a la famosa a pesar de que todavía no es nada oficial, ¿qué tal?

¿POR QUÉ CHIQUIS RIVERA NO PUEDE EMBARAZARSE?

En varias entrevistas donde habló de sus problemas de salud, Chiquis Rivera aceptó que ha luchado durante varios años contra la endometriosis, una enfermedad crónica en los tejidos del útero que complica los embarazos e influye en el registro de abortos espontáneos como los que ha sufrido la intérprete.