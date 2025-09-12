Suscríbete
Chef entra en pánico y casi ocurre un accidente en Sale el sol durante la sección de cocina, ¿qué pasó?

El fuego pudo haber provocado una tragedia.

September 12, 2025 
MrPepe Rivero
Cocina de Sale el sol casi tiene accidente

Una sección que acompaña a cualquier programa de revista pudo haberse convertido en noticia por un grave accidente.

Todo ocurrió en “Sale el sol”, el matutino de Imagen Televisión, donde Mauricio Mancera y la Chef Ingrid Ramos protagonizaron un momento incómodo.

Al compartir la receta de buñuelos con helado y tocino, todo transcurría con normalidad, pero luego la Chef quiso utilizar una técnica para tostar los buñuelos, con ayuda de una lata con gas.

Después de dorar los buñuelos, y espolvorearlos con azúcar y canela, la Chef Ingrid quiso ‘sopletearlos’ con la lata, y cuando la encendió, la llama fue más fuerte de lo que esperaba.

La Chef intentó apagar la llama pero no supo cómo, mientras Mauricio Mancera se apartaba para evitar quemarse. La producción decidió cortar la sección y enviaron a una cápsula previamente grabada.

En el canal de YouTube oficial editaron la situación y no se puede ver. Mira el video oficial aquí.

Sin embargo, Alex Kaffie compartió el video en su cuenta de Instagram, y así puedes ver lo que ocurrió:

