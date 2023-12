César Bono le gana demanda a inquilina que no le paga la renta

Hace unas semanas, Jessica López Rivera denunció a César Bono ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) por amenazar a su familia.

Ahora, se ha dado a conocer que César Bono, de 73 años, gana la primera demanda que interpuso en contra de la ‘inquilina morosa’ que habita su departamento, en el Estado de México, sin pagar la renta desde hace un año.

“Recibí tal apoyo que ya perdió el caso la señora, ya va a tener que salir, va a tener que pagar. Yo no sabía, pero legalmente yo no podía forzarla a que me pagara hasta echarla fuera, ahora que ya va a tener que dejar la casa o me paga o se va a la cárcel. Lo siento mucho Jessica, pero pagas o hay cárcel, así son las leyes no es que así sea yo”, dijo el actor mexicano en el programa ‘Sale el sol’

Ahora, Jessica López Rivera tiene un periodo limitado para desalojar el inmueble, en caso de no hacerlo, será desalojada con uso de las autoridades. Por su parte, César Bono presentará la demanda por el año de renta que le adeudan.

