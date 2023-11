César Bono está en problemas: ¡Le quieren quitar su casa!

Ante una serie de engaños, César Bono explotó en redes sociales y expuso a una persona que se está aprovechando de su bondad, ocupando una de sus propiedades sin pagar un solo peso de renta, tal y como se había acordado previamente.

Fue en sus redes sociales que el actor reveló la penosa situación que pone en riesgo su patrimonio. Aseguró que una mujer llamada Jéssica Rivera López, supuesta trabajadora del IMSS, había finiquitado un acuerdo con él, pagando un año de renta adelantado, en 2022, aunque ahora se ha negado a hacer los pagos correspondientes al 2023.

“Jamás le pedí yo que fuera la forma de pago, yo quería que pagara mes con mes como se usa siempre, me pagó ese año que les digo y no ha vuelto a pagar en todo este 2023, no pagó un solo centavo”, aseguró el artista en un video que despertó el interés de las autoridades correspondientes.

Unas horas después de que el actor diera a conocer su situación actual, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó una aclaración a través de su cuenta de X en la que hace las siguientes precisiones: El IMSS es sensible a la querella del actor, Se precisa que la persona a la que hace referencia NO es trabajadora de este instituto, Condenamos igualmente el engaño que expone expone el señor César Bono.

“Tengo 73 años de edad, no tengo el tiempo ni la salud para seguir en pleito con esta señora, la casa es mía y de nadie más”, puntualizó la estrella de comedias como Vecinos.