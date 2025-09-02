Cazzu revela angustia en batalla legal con Christian Nodal por Inti: “Tenemos el put* control”

En medio del lanzamiento de su libro “Perreo, una revolución”, Cazzu enfrenta una situación personal compleja que incluye abogados y un pleito legal con Christian Nodal, padre de su hija Inti.

La cantante apareció en el podcast ‘Se regalan dudas’, donde reveló “el peor momento” de su vida que le hicieron pasar.

¿Qué ocurrió? “Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación… hacía mucho que no me sentía tan mal. Tuve ese sentimiento horrible de decir: ‘el mundo es devastador’”.

Cazzu María de Jesús Candedo

Cazzu explicó que lleva más de un año pidiendo un permiso de viaje para llevar a su hija a todos lados y poder seguir trabajando. Sin embargo, se topó con una negativa: “El abogado del progenitor dijo: ‘mi cliente está totalmente enterado que cuando quiera ese permiso lo puede revocar’”.

“Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘tenemos el put0 control sobre vos y tu hija’. Y fue uno de los peores momentos de mi vida”, admitió Cazzu.

Cazzu se siente desprotegida

Al explicar su situación, Cazzu comentó que se sintió desprotegida un día que viajó con su bebé y un agente de migración la cuestionó:

“Llego al aeropuerto con un permiso de un juez, y la persona de migración me dice: ¿por qué su progenitor no está de acuerdo con que la niña viaje? Y en ese momento soy una criminal, ¿entendés? Ahí no existe La Jefa, ahí no existe Cazzu, ahí yo soy un número”.

Esta situación la hace ser consciente de la cruda realidad: “Me hizo darme cuenta que sigo siendo una hormiguita delante del monstruo de la misoginia y el patriarcado”.