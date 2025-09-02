Suscríbete
Famosos

Cazzu revela angustia en batalla legal con Christian Nodal por Inti: “Tenemos el put* control”

“El peor momento de mi vida”, dijo la argentina.

September 02, 2025 • 
TVyNovelas
nodal-cazzu.jpg

Cazzu y Christian Nodal

Instagram, YouTube

En medio del lanzamiento de su libro “Perreo, una revolución”, Cazzu enfrenta una situación personal compleja que incluye abogados y un pleito legal con Christian Nodal, padre de su hija Inti.

La cantante apareció en el podcast ‘Se regalan dudas’, donde reveló “el peor momento” de su vida que le hicieron pasar.

Te puede interesar:
Mariana-sudadera aldo.png
Famosos
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Yolanda Andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia-Villarrear.png
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png
Famosos
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz

¿Qué ocurrió? “Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación… hacía mucho que no me sentía tan mal. Tuve ese sentimiento horrible de decir: ‘el mundo es devastador’”.

cazzu--.jpg

Cazzu

María de Jesús Candedo

Cazzu explicó que lleva más de un año pidiendo un permiso de viaje para llevar a su hija a todos lados y poder seguir trabajando. Sin embargo, se topó con una negativa: “El abogado del progenitor dijo: ‘mi cliente está totalmente enterado que cuando quiera ese permiso lo puede revocar’”.

“Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘tenemos el put0 control sobre vos y tu hija’. Y fue uno de los peores momentos de mi vida”, admitió Cazzu.

@tu_patr0na707

Por eso veíamos tan triste, agobiada y cansada a @Cazzu 🥺😔🥺 #cazzu #trending #capcut #CapCut #fypシ゚viral #fypシ #fyp #viral #viralvideo #tiktok #reelsviral #foryou #foryoupage #yabasta #nodal #yoconcazzu #argentina #mexico

♬ original sound - Tu_Patrona707

Cazzu se siente desprotegida

Al explicar su situación, Cazzu comentó que se sintió desprotegida un día que viajó con su bebé y un agente de migración la cuestionó:

“Llego al aeropuerto con un permiso de un juez, y la persona de migración me dice: ¿por qué su progenitor no está de acuerdo con que la niña viaje? Y en ese momento soy una criminal, ¿entendés? Ahí no existe La Jefa, ahí no existe Cazzu, ahí yo soy un número”.

Esta situación la hace ser consciente de la cruda realidad: “Me hizo darme cuenta que sigo siendo una hormiguita delante del monstruo de la misoginia y el patriarcado”.

Cazzu
 No te pierdas CHRISTIAN NODAL
TVyNovelas
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Pedro-Torres.jpg
Famosos
Pedro Torres enfrenta incurable enfermedad por la que ya habría comenzado a despedirse
September 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lider-lcdflm.jpg
Famosos
Mar, Facundo y Guana: ¿Quién ganó la prueba para ser líder en La Casa de los Famosos México?
September 01, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Mariana-Botas-Elaine-Haro.jpg
Famosos
Mariana Botas sobre la traición de Elaine Haro: “Nos cambió como zapato viejo”
September 01, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
dalilah-casa-llora.jpg
Famosos
Dalilah Polanco rompe en llanto al escuchar a Facundo hablar sobre sus hijos... ¿De qué se acordó?
September 01, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Arturo-Carmona-1..jpg
Arturo Carmona ya no se esconde, lo cachamos de la mano con su novia María Emilia
En los pasillos de Televisa, la lente de TVyNovelas cachó a la pareja.
September 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Valentina Gilabert
Viral
Valentina Gilabert muestra terrible foto del ataque de Marianne tras haberla perdonado
Pese a haber estado al borde de la muerte, la joven explica que comienza el juicio contra la otra menor acusada como cómplice.
September 01, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Arturo Peniche pone fin a su matrimonio de 38 años. Foto: Getty Inages
Famosos
Arturo Peniche defiende sus raíces de Iztapalapa y responde a acusaciones de supuesto abandono a su mamá
También prepara su regreso a las telenovelas.
September 01, 2025
 · 
Grisel Vaca
mariana-botas-gala.jpg
Famosos
La Casa de los Famosos México vuelve a arrasar: ¿Cuántos millones vieron eliminación de Mariana Botas?
LCDLFMx registra cifra histórica en quinta gala de eliminación.
September 01, 2025
 · 
TVyNovelas