Cazzu confesó todo lo que piensa de Ángela Aguilar y sorprendió con su respuesta: ‘No la juzgo’

Cazzu lo hizo de nuevo, sí, la intérprete de ‘Dolce’ y ‘Con Otra’, habló de forma directa sobre Ángela Aguilar, la mujer por la que hace unos meses la trapera había dejado en claro que fue la tercera en su relación con Christian Nodal. La cantante respondió a las picantes preguntas de los periodistas argentinos sobre la esposa de su ex.

‘De ella (Ángela Aguilar) no me da bronca nada. Yo no la juzgo, no me nada bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos’, dijo Cazzu cuando le preguntaron por Ángela Aguilar y sus reacciones de inocente y desentendida cuando la cantante decidió a hablar y la pusó a ella como la tercera en discordia. ‘De hecho, si son felices, me encanta’, agregó Cazzu.

Cazzu negó que haya prohibido que Ángela Aguilar se le acerque a Inti

El notero le preguntó a Cazzu sobre las especulaciones sobre un pedido expreso de ella a Nodal de que cuando él estuviera con Inti, no estuviera con Ángela Aguilar. Sin reparos, esto dijo Cazzu, denotando con su rostro que ya sabía la pregunta y la respuesta: ‘Nunca hubo ni existieron esas conversaciones legales. Nosotros tenemos una relación totalmente formal por el bien de nuestra hija’.

De esta forma, la cantante deja en claro los términos de su actual relación con Christian Nodal y lo que piensa de Ángela Nodal, que, contrario a lo que la mayoría creía, no la odia ni le tiene rencor.

Cazzu negó que haya prohibido que Ángela Aguilar se le acerque a Inti Instagram

Cazzu había puesto a Ángela Aguilar como la tercera en dicordia

Cazzu habló en octubre de 2024, meses después de su separación de Christian Nodal y reveló para un programa de streaming en su país, que se enteró de la relación de Nodal y Ángela Aguilar por los medios, desmintiendo que estuviera al tanto previamente.

Christian Nodal y Cazzu se separaron desde mayo. (Instagram @cazzu / Getty Images)

Cazzu contó su dolor y sorpresa por la rapidez con la que Christian Nodal inició otra relación, pero afirmó no tener resentimiento y les deseó felicidad. Ahora, la cantante reiteró no tener sentimientos negativos y negó conflictos legales con Nodal por su hija Inti, remarcando que su hija es una niña feliz y está muy bien.