Ángela Aguilar se quebró en pleno escenario y lanzó un contundente dardo sobre su enemistad con Cazzu

El matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar trajo consigo numerosas críticas, motivadas especialmente por la rapidez con la que pasó todo tras la separación de Julieta Cazzuchelli. Esto inevitablemente los involucró en un triángulo amoroso mediático en el que la joven habría salido mucho más perjudicada, una situación que hoy se sabe, la llevó al límite y la inspiró a pronunciarse acerca de todo lo que se dijo sobre ella, un momento en el que la hija de Pepe Aguilar se conmovió hasta las lágrimas y dejó claro que quiere terminar esta “guerra” con Cazzu.

Ángela Aguilar se conmovió en su discurso de los Billboard: ¿con indirecta a Cazzu incluida?

A pesar de que Ángela Aguilar ha estado involucrada en diversos escándalos que la pusieron bajo el escrutinio público, su trayectoria artística ha logrado mantenerse firme. Muestra de ello, el reconocimiento que Billboard le otorgó como “Revelación del Año”, ocasión para la que pronunció un discurso que la hizo desmoronarse al recordar con las cosas que ha tenido que lidiar, por lo que la esposa Christian Nodal mencionó su aparente rivalidad con Cazzu, a quien le habría lanzado un mensaje para dejarle claro que no logró derrotarla, a pesar de que sí la afectó considerablemente.

“Este premio significa mucho para mí. Este año casi me rompe, y sinceramente, he tenido que pararme en el escenario y cantar a través de las lágrimas. He tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, y de una historia que nunca ha salido de mi voz. Y aun así, aquí estoy; sigo cantando, sigo de pie”, exclamó la intérprete de “Mis amigas las flores” con la voz entrecortada.

¿Cazzu le dedicó su última canción a Ángela Aguilar por ‘robarle’ a Christian Nodal?

Estas declaraciones llegan tan solo un par de semanas después de que Cazzu estrenó “Con otra”, un tema en el que habría descargado todos sus sentimientos contra Ángela Aguilar. Y es que a pesar de que la argentina no quiso confirmar esta versión, en la letra de la melodía se encontraron varios mensajes ocultos con los que la artista le habría reprochado meterse en su relación con Christian Nodal, advirtiéndola incluso de que la próxima “engañada” sería ella.