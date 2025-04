"¡¿Y que vas hacer en una Plaza de Toros?!": Yuridia, de las humillaciones de Lola Cortés a llenar La México

Este 5 de abril, Yuridia se convirtió en la primera artista femenina en llenar la Plaza de Toros “La México” con un escenario 360° ante 40 mil personas.

Artistas como Lucero y Ana Gabriel ya se habían presentado en la Plaza de Toros de la CDMX, pero ellas llevaron un escenario común que solo permitía llenar la mitad de las gradas. Sin embargo, este 5 de abril de 2025, Yuridia ocupó un escenario en el centro del redondel, por lo que quedó en medio del público que compró boletos.

Se trata de un logro para la cantante originaria de Hermosillo, Sonora, quien se dio a conocer como parte de una de las generaciones más recordadas de La Academia. Era la mejor voz, pero sorpresivamente no ganó. Erasmo Catarino se coronó como el primer lugar, y su compañera Jolette gozaba del apoyo del público pese a sus carencias artísticas.

Cada vez que Yuridia aparecía en La Academia, había polémica entre los jueces, pues Lola Cortés le exigía como a nadie más, lo que generaba conflictos y hasta la desesperación de la joven.

Quién iba a pensar que una de las críticas de Lola Cortés se convertirían en realidad, pues dentro de sus regaños, llegó a decirle a Yuridia: "¡¿Y que vas hacer en una Plaza de Toros?!”...

#YuridiaEnLaMexico ¿Qué vas a hacer en una plaza de toros? Preguntaba Lolita Cortés a Yuridia hace 20 años.



Su paso por el reality no estuvo exento de críticas, siendo una de las más recordadas la de la reina del teatro musical.https://t.co/IxTSWD5OLx GIRÓN EN LA PLAZA DE TOROS pic.twitter.com/qgSmVAXAnc — Sebastián Huerta (@sebastianhvmx) April 6, 2025

En alguna ocasión fue tal la desesperación de Yuridia que explotó: “Yo no soy Amanda Miguel ni soy Valeria Lynch, yo soy Yuridia”.

El tiempo hizo justicia, y tras su salida de La Academia y TV Azteca, la voz de Yuridia la posicionó como una de las favoritas de México. Este 5 de abril se convirtió en una de las oportunidades para demostrarlo, al llenar la Plaza de Toros La México.

Desde días anteriores, Yuridia mostró sus nervios, pues entre su embarazo y problemas de salud de su papá, el reto se intensificó.

“La neta traigo un nervio que no puedo con él, una emoción bien rara de presentarme en un lugar emblemático para la música regional y ser la primera mujer en llenar este lugar 360! Essss netaaaa!??? Esta música le abrió las puertas a un mundo nuevo para mí y les agradezco a todos los que me han apoyado en este nuevo camino. La música que más amo es la mexicana!! guaaaau! Queee loccooooooooo!!!! Recen para que el NOWITA no me aplaste tanto y me deje cantar. Bueno acá andamos dándolo todo, no cabemos de la emoción”.

Sobre el concierto de Yuridia en la Plaza de Toros La México

Hace unos días, el nombre de Majo Aguilar comenzó a sonar fuerte para abrirle su show ya que la sobrina de Pepe Aguilar se mostró ilusionada con esta posibilidad. Sin embargo, la intérprete de “Ángel” la rechazó debido a que sus planes eran otros... ¡Cantar con ella en pleno concierto!

Así que la vacante de telonero quedó pendiente y Yuridia reveló que Mario Girón fue el elegido en esta fecha tan importante.

Mario Girón, quien fue el ganador de la edición 2024 de “La Academia” y fascinó a más de una persona con su hermosa voz, se encargará de “encender el ambiente” en el concierto de Yuridia. El joven se impuso a otros candidatos como Fátima Campo y Víctor García, por lo que las expectativas son muchas.