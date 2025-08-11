¿Castigaron a Facundo? Esto le dijo La Jefa de La Casa de los Famosos México por broma pesada vs. Aldo

En redes sociales explotó la controversia luego de que, durante la fiesta previo a la segunda eliminación, Facundo decidió realizar una broma pesada en complicidad con Shiky, contra Aldo De Nigris.

Lo grabaron mientras bailaba, para luego quitarle el tapete donde estaba de pie, con el fin de tirarlo. Consiguieron tirar abruptamente a Aldo De Nigris, quien reaccionó primero con una seña obscena a Facundo, y aunque quiso minimizar el asunto, fue evidente que se sintió incómodo y a los pocos minutos abandonó el patio y se fue a dormir.

Por si fuera poco, más tarde, Facundo lo amenazó con nominarlo la siguiente semana, mientras el público en redes sociales explotó incluso pidiendo la expulsión del conductor de 47 años.

¿Qué le dijo La Jefa a Facundo?

Durante la gala del domingo 10 de agosto, se transmitió lo que La Jefa le dijo a Facundo tras llamarlo al confesionario, luego de la broma pesada.

“Facundo, es muy importante tener cuidado con las bromas que se hacen en La Casa... Una broma ligada a una acción física puede probar un accidente”, le dijo en tono serio la Jefa.

“Facundo, yo sé que tu intención nunca fue lastimar a nadie, pero pasar a lo físico puede resultar altamente peligroso”.

La jefa no impuso ninguna sanción grave, sino que lo invitó a la reflexión: “Entonces te invito a que lo reflexiones, a que seas cuidadoso, para que evitemos accidentes. Gracias”.

Facundo, por su parte, reconoció: “Sí, no pensé que fuera a ser tan rudo mi desmadre”.

Cabe recodar que no es la primera vez que La Jefa invita a sus habitantes a la reflexión, pues era común durante la segunda temporada, en medio de los pleitos de Adrián Marcelo y Gala Montes, previo a que él abandonara la competencia abruptamente.