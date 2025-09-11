Carmen Campuzano volvió al quirófano, la acompañamos a su revisión y sigue “etérea, inalcanzable”

Han pasado 15 días desde que Carmen Campuzano volvió a enfrentar al bisturí. Esta vez no fue un capricho de vanidad ni una búsqueda de perfección estética, sino un acto de sobrevivencia: “Soy afortunada de estar aquí, porque en esta ocasión no se trataba de una cuestión estética, sino de salud”.

A lo largo de su vida, Carmen ha aprendido a levantarse una y otra vez y ahora no fue distinto. Los rumores hablaban de un “retoque estético”, pero ella lo aclara. “Nada de eso. Fue una perforación que se me hizo en el costado de la nariz, donde tengo el implante, y que podía traer consecuencias muy delicadas”, explica la modelo mexicana que ha visto su rostro convertido en tema nacional durante décadas.

Todo comenzó con un accidente casi doméstico: unos lentes. “Se me cayeron, se les salió la gomita, y el metal filoso, en apenas dos horas, me hizo una perforación”, detalla. Al inicio pensó que se trataba de un simple hundimiento en la piel, pero con el paso de los días, el maquillaje y la exposición al aire comenzaron a filtrarse en el microhueco, causando inflamación. “Lo que se filtraba era peligroso, porque podía generar una infección que llegara hasta el área cercana al cerebro y a las vías respiratorias”.

El diagnóstico fue claro: no se trataba de vanidad, sino de una emergencia médica.

Carmen se puso en manos del doctor Raúl Granados Martínez, pionero en implantes en México y experto en microcirugía microvascular. José Luis Ramos

Fue gracias a una amiga que Carmen llegó a las manos del especialista correcto: el doctor Raúl Granados Martínez, pionero en implantes en México y experto en microcirugía microvascular. “No cualquiera tiene esa especialidad”, señala la modelo con gratitud.

“Otros médicos, incluso siendo cirujanos plásticos, no pudieron con este trabajo. Pero él sí, y lo hizo con una precisión impactante”.

La operación fue breve, pero delicada.

Carmen salió del hospital esa misma noche, con antibióticos y un estricto seguimiento médico. Hoy, en revisión, luce optimista: “Estoy agradecida con Dios, con el doctor, y con la vida. Fue duro, muy doloroso, pero me siento fuerte”.

El rostro de Carmen Campuzano ha sido noticia desde hace décadas.

En esta ocasión, la cirugía número nueve o 10 (ella misma pierde la cuenta) no buscaba alterar la forma de su nariz, sino preservar su salud: “La gente cree que una entra al quirófano para embellecerse, pero yo no necesitaba un retoque. Yo estoy agradecida porque esta herida estaba cerca de zonas muy delicadas, pero estoy aquí, viva, trabajando, con proyectos hermosos por delante”, afirma Carmen, quien, desde hace años, encontró en la resiliencia un camino de vida y también una misión.

Sus talleres y conferencias, centrados en el poder de la transformación personal, han inspirado a muchas personas. “Hace poco fui a Guadalajara a dar una ponencia.

Apenas me dieron permiso de volar y ya estaba ahí, compartiendo ejercicios de inducción y herramientas de vida. Me encanta ver cómo la gente se conecta con mi historia y puede transformar la suya”, expresa.

Carmen Campuzano reveló que le gustaría tener su propia serie biográfica Instagram

Ella misma lo dice con convicción: “Yo sigo el caminito. Todo esto me ha hecho más fuerte, más consciente y más agradecida”, concluye.

Lejos de detenerse, Carmen ya prepara un tema musical titulado Mágica, etérea, inalcanzable, con un mensaje poderoso para las mujeres y un guiño a la comunidad LGBT+, que siempre la ha abrazado. “La comunidad ha sido parte de mi vida. Los amo, los respeto, los bendigo, los admiro. Este tema es también para ellos, porque sé cuánto se identifican conmigo”.

