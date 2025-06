Carlos Cuevas desmiente a su hermana, Aída Cuevas, y niega una derrota legal: ‘Les va a salir caro’

Carlos Cuevas, quien hace unos días acudió al homenaje que se le organizó a Marco Antonio Muñiz en el Auditorio Nacional

Como te comentamos en TVyNovelas, el conflicto entre Carlos y Aída Cuevas data desde hace muchos años y al parecer está lejos de llegar a su fin , sobre todo porque la cantante usó muchas veces el espacio de “Ventaneando” para exhibir algunos aspectos de la vida privada del cantante de boleros, algo que a él no le agradó para nada.

Si bien los hermanos están distanciados y no se hablan de forma directa, eso no impidió que de nueva cuenta protagonizaran un encontronazo que dio bastante de qué hablar en el mundo de la música: en esta ocasión, la llamada “máxima exponente de la música ranchera” sorprendió a inicios de semana cuando aseguró que su pleito legal con su hermano finalizó con una resolución a favor de ella.

¿Qué actualización dio Carlos Cuevas del pleito con su hermana Aída Cuevas?

Carlos Cuevas no se quedó callado, sobre todo porque trascendió que tendría que pagarle la supuesta cantidad de 25 millones de pesos a su hermana, y en una entrevista reciente con el programa “Sale el Sol” aclaró que no hay una resolución oficial:

“Es otra mentira: se le demandó a ella. La demandé por mentirosa y calumniadora y vuelve a salir con lo mismo, nomás se burla de ustedes y qué chistoso que salga a decir estas cosas otra vez, con quien más me odia”, estalló.

A decir de Carlos Cuevas, su hermana aún no puede decir nada porque no existe un documento oficial que avale sus palabras y, por lo tanto, le aconsejó mejor que se callara para no complicar más las cosas:

“No se ha ganado nada, vamos en el primer round de cuatro que tenemos que aventarnos. ¿Ya enseñaron un papel de que ganaron? Pídeles que te presente el dictamen final y que ya ganaron, no sé qué quieren, me callo la boca”, declaró Cuevas para “Sale el Sol”.

Por otra parte, Carlos Cuevas confirmó que sí existe una demanda por daño moral pero no quiso hablar más del asunto porque está prohibido:

“Sí existe una demanda moral por esta calumnia y estas mentiras (…) está prohibido hablar del tema hasta que termine el juicio y va para mucho más largo”, detalló.

Al final, Carlos Cuevas lamentó que su hermana Aída tenga que recurrir a él para lograr más visibilidad en los medios pero advirtió que todas estas indiscreciones podrían costarle mucho:

“Quieren especular en las redes y circular en los medios y les va a salir muy caro (…) ¿Para qué inventar esas cosas? Como no tiene rating ahorita, la pobrecita, acude a mí para brillar otra vez”, advirtió.