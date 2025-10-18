Carlos Cuevas ante pleito con su hermana Aída: “La mejor defensa es el silencio”

Hay rupturas que no muestran grietas sino muros derribados con furia callada, ese tipo de fractura que no admite reparación ni compás de arrepentimiento. En el laberinto -de una familia tan pública como la de Carlos Cuevas, el cantante ha decidido marcar un punto final con su hermana Aída: una separación que va más allá de los abrazos rotos, que se levanta como bandera de dignidad y distancia irrevocable.

El conflicto tiene raíces que se extienden por años. En su cuenta, Carlos habla de una ofensiva sostenida por parte de Aída, una cruzada mediática que lo tocó no sólo a él, sino a su entorno familiar.

Ante ello, él no se quedó con los brazos cruzados. “Ella me acusaba de que yo la acosaba y de que le levantaba injuria, y nunca lo demostró porque no hay pruebas”, dijo el intérprete.

El pleito legal por daño moral comenzó hace más de siete años, cuando Aída lo denunció ante los medios por presuntos actos de violencia. Él reclama que esas acusaciones son calumnias que mancillaron su nombre y el de los suyos.

“La prensa puede buscar todas las notas que he dado y jamás he hablado mal de ella, y como no lo pudo comprobar, yo tuve que ir a las instancias legales a defender mi reputación y mi honor”, declaró a TVyNovelas.

Carlos Cuevas Getty Images

Pero ahora hay una decisión más definitiva: si antes había esperanzas contenidas de reconciliación, hoy Carlos se planta en un silencio que es, paradójicamente, un discurso contundente: “Lo que ella tiene que hacer es cerrar la boca, es lo único.

“A mí jamás me escucharás hablando mal de ella, jamás... Sé que cuando te está afectando o atacando tienes que defenderte, pero yo creo que la mejor defensa siempre ha sido el silencio”, expresó con firmeza.

Y no se queda en la ambigüedad: “De mi parte no habrá ningún intento de acercamiento, alguien que te quiere dañar a tu familia y a ti, no tienes por qué procurarla, de ninguna manera”.

Este distanciamiento no lo define únicamente la bronca legal, sino también un repliegue personal. “Duele al principio, ya luego lo ves como un episodio de alguien que ya no está en tu vida, y que Dios la alejó así sea mi sangre”, compartió. Esa poesía cortante sirve como lámpara que ilumina lo que ya es irreversible.

Aída Cuevas y Carlos Cuevas Getty Images, Instagram

“SOY DISCIPLINADO Y TENGO BUENOS CIMIENTOS”

Carlos Cuevas no evade sus responsabilidades artísticas ni su vocación de músico: “Yo lo único que hago es cantar boleros por los cinco continentes y esa es la única responsabilidad que tengo en estos momentos, seguir creyendo en este género, proyectándolo y pidiéndole a las nuevas generaciones que lo sigan cantando porque es el ritmo más cadencioso para poder enamorar a tu pareja”.

Un artista firme, que no renuncia al romanticismo pese a las tormentas personales. Sobre las nuevas corrientes, este viejo lobo del bolero no se compra ilusiones: “Tengo más de 50 años en este medio, así que he oído y visto pasar a una gran cantidad de artistas y algunos se han quedado, me refiero a los buenos. Ya los malos, no sé qué habrá pasado con ellos”.