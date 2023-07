Carla Oaxaca llora al ver que Chuponcito sigue libre: “Me siento humillada”

Aunque fue vinculado a proceso, José Alberto N, conocido como Chuponcito, salió libe tras la audiencia celebrada por la denuncia de acoso sexual.

Carla Oaxaca demandó desde hace tres años a Chuponcito y desde entonces el proceso ha sido dilatado mediante argucias legales por parte de los abogados de José Alberto N, asegura Oaxaca.

Ahora que finalmente se ha conseguido que sea vinculado a proceso (es decir, que el juez aceptó valorar las pruebas para dictaminar si es culpable o no), Carla Oaxaca lamenta que haya podido salir libre gracias a que tramitó un amparo.

"¿Cómo es posible que le otorguen un amparo? Obviamente él llegó ya amparado, si no, no se hubiera presentado y seguiría siendo un prófugo”, dijo Carla en entrevista con Gustavo Adolfo Infante .

“Se me hace increíble que le otorguen un amparo a un hombre que se ha burlado de la justicia y ha estado un mes escondiéndose de una orden de aprehensión... me siento mal”, dijo.

Oaxaca expresó que incluso se siente desilucionada del sistema legal mexicano.

“Se me hace increíble... mi pensar y mi sentir es que me siento burlada por la ley, parece que la ley me quiere mandar un mensaje de acepta una propuesta; porque el señor se acercó a mis abogados a hacer una propuesta (de dinero) pero no quise escucharlo porque yo quiero que se haga justicia y todo saben que no soy la primera ni la ultima que acosa el señor”.

Para Carla, el hecho de que Chuponcito haya querido ofrecer dinero para “reparar el daño” revela que es culpable.

“Lo que me parece humillante es que piensa que con dinero se arregla, somos mujeres violentadas; ¿quién dijo que somos un coche que le haces un daño y puedes llegar con dinero y repararlo? Así no se repara lo que he vivido estos tes años”.

Triste y llorando, Carla lamentó:

“Es muy triste ver que el señor saliera caminando orgulloso de su amparo, parece que lo premiaron”.

