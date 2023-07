Cinco increíbles curiosidades que tal vez no sabías de ‘Yo soy Betty, la fea’

Cuando una telenovela colombiana titulada “ Yo soy Betty, la fea ” se estrenó en 1999, nadie se imaginó que la original trama creada por Fernando Gaitán se convertiría en un auténtico fenómeno global, con varios récords logrados a nivel mundial que es muy poco que se repitan.

La comedia dramática, protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello en los papeles de “Beatriz Pinzón” y “Armando Mendoza”, logró niveles de audiencia que no se habían registrado antes; aún ahora, en tiempos del streaming, la telenovela continúa imbatible en el Top 10 de Amazon Prime Video, y cuando estuvo disponible en Netflix permaneció siempre en el listado de lo más visto.

“Yo soy Betty, la fea” cuenta actualmente con millones de fans alrededor del mundo que no se cansan de ver los capítulos completos en busca de detalles y curiosidades. Si eres una de esas personas que no se cansa de aprender cosas nuevas sobre “Betty”, te tenemos algunos datos que tal vez no sabías y te sorprenderán.

CURIOSIDADES DE “YO SOY BETTY, LA FEA” QUE TODO FAN DEBE SABER

"¡DESSSSGRACIADO!”

¿Quién no se carcajeó más de una vez con los berrinches de “Patricia Fernández”, la popular “Peliteñida”? Su “desgraciado” le salía de forma tan natural y graciosa que se volvió una de sus frases más populares, junto con sus seis semestres estudiados en la San Marino. ¿Sabías que esa palabra no era exclusiva de ella, sino de todos los personajes en “Ecomoda? Sin embargo, un día las actrices le dijeron algo a Lorna Cepeda -la actriz detrás de este inolvidable papel- que la hizo enojar tanto que la expresión le salió tal y como la conocemos. Lo demás es historia.

¡HAY UNA SERIE ANIMADA!

El éxito de “Yo soy Betty, la fea” fue tal, que en el 2002 salió una serie animada llamada “Betty Toons” e inspirada en los personajes de la telenovela, aunque caracterizados como niños.

EN TELEVISIÓN... ¡Y RADIO!

La popularidad de “Betty” subió de inmediato en Colombia, y el furor fue tal que en la primera transmisión de la telenovela, además de pasarla por televisión, también ponían los capítulos por la radio para aquellas personas que estaban de camino a casa no se perdieran ni un segundo de la trama.

PERSONALIDADES: DE RICARDO MONTANER AL PRESIDENTE DE COLOMBIA

La telenovela se caracterizó por sus increíbles cameos de auténticas personalidades del mundo del entretenimiento e incluso la política, pues hasta el presidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, aparece ahí. Otras luminarias identificables son Ricardo Montaner, Armando Manzanero, Olga Tañón y Franco de Vita, con una inolvidable interpretación de su hit “Un buen perdedor”

“SE DICE DE MÍ...”

Estamos seguros de que más de una vez has cantado a todo pulmón el tema de entrada de “Yo soy Betty, la fea”... Sin embargo, la canción “Se dice de mí” no fue compuesta originalmente para la telenovela. Es un tema que data de 1943 y fue reversionado por Yolanda Rayo, con los resultados que conocemos.