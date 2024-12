Wendy Guevara sin exclusividad en Televisa, regala sus cosas y se regresa a León

Tras su triunfo en La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara firmó un contrato de exclusividad con Televisa que duraría un par de años, pero este diciembre ya se confirmó que no seguirá recibiendo un pago mensual de la televisora.

Wendy Guevara y su mánager, Joel, decidieron terminar el contrato antes de tiempo porque así convenía a sus intereses, luego de que la han buscado de otras plataformas.

Sin embargo, eso no significa que haya terminado su relación laboral con Televisa, pues Wendy Guevara seguirá colaborando en proyectos; además aseguró que todo quedó en buenos términos.

“No me voy a ir a otra televisora, ahorita no hemos pensado eso, pero las propuestas que nos han hecho las plataformas la neta está chingón, y vimos lo que me conviene”, dijo Wendy.

“Yo sigo super bien con Televisa, hablé super bien con los jefes, con los ejecutivos, super lindos... voy a estar yendo cuando me inviten, pero ya no voy a tener la exclusividad, pero fue porque nosotros lo decidimos”.

Se mudará a León para fin del año

En sus famosas transmisiones en vivo, Wendy Guevara dejó al descubierto que también dejará la casa que compartía con Nicola Porcella y Agustín Fernández. De hecho, explicó que repartirá sus cosas entre Nicola y sus colaboradores, incluida su pantalla, sus burós y cabecera y hasta algunos detalles decorativos.

Eso sí, la relación con Nicola sigue de maravilla, y ahora que él se mudará junto a su familia, le tendrá preparada una recámara para cuando lo visite.

Durante meses previos, Wendy había comenzado un proceso de remodelación de su casa de León, Guanajuato, y al parecer ya terminaron la obra. Así que Guevara volverá a su natal tierra, donde comenzó su fama junto a Paolita Suárez.

Además, Wendy Guevara adelantó que vivirá un par de meses en Estados Unidos durante el inicio del 2025, por lo que la veremos en otros proyectos. Eso sí, ha prometido no abandonar sus plataformas de redes sociales.