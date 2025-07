¿Brujería? La explosiva predicción de Mhoni Vidente sobre Florinda Meza que cambiaría su historia con ‘Chespirito’

Mhoni Vidente lanzó una fuerte predicción sobre Florinda Meza, insinuando que la famosa actriz habría hecho “algo” para lograr enamorar a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y así tomar decisiones importantes dentro de la producción de El Chavo del 8 .

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre Florinda Meza?

Según la astróloga, esta influencia habría sido clave en la salida de varios protagonistas y, eventualmente, en el final de la serie. Sin embargo, aseguró que este “movimiento” no pasó desapercibido ante los ojos de Dios, quien, según ella, la habría castigado.

“Florinda Meza divorció a todos (...) En aquella época era muy guapa, lo reconozco, pero algo movió, algo hizo. Y Dios la castigó. ¿Y cómo la castigó? Sin hijos”, declaró Mhoni durante su participación en El Heraldo de México de este miércoles.

La pitonisa cubana también acusó a la actriz mexicana de intentar “hacerse la víctima” , especialmente ahora que la serie de HBO Max “Chespirito: Sin querer queriendo” ha destapado algunos conflictos y comportamientos dentro del elenco original.

Mhoni Vidente lanza oscura predicción sobre los actores de El Chavo del 8

Pero eso no fue todo. Mhoni también tuvo una visión sombría sobre el futuro del elenco sobreviviente de “El Chavo del 8”. Según reveló, al consultar las cartas, apareció la figura del diablo y el espíritu santo, lo que interpretó como una señal de que algo fuerte se avecina. Los protagonistas que aún sobreviven son: Florinda, Carlos Villagrán, Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves.

Mhoni Vidente sacó las cartas para hablar del pasado de Florinda Meza. (Instagram @mhoni1)

“La comunidad del Chavo del 8 va a vivir un momento trágico próximamente. Algo fuerte va a pasar entre ellos”, advirtió. “Alguien de allí va a tener un desenlace trágico o muy doloroso”, añadió.

¿Se cumplirá esta inquietante predicción? Solo el tiempo dirá si lo que Mhoni visualizó está por suceder.

¿Por qué Florinda Meza no tuvo hijos con Chespirito?

Durante años se ha especulado por qué Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños no tuvieron hijos. La realidad es que él se había realizado una vasectomía tras su primer matrimonio con Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos. Según reveló Florinda en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2014 , Roberto no quiso revertir el procedimiento.

“Después de dos años de vivir juntos, cuando todavía se podía revertir la vasectomía, se lo propuse. Pero él me explicó por qué no lo haría. (...) Un hijo mío, amándome como me amaba, sería su adoración, y él no podría con la culpa de amar menos a los otros”, confesó la actriz.

Una declaración que, más allá de cualquier predicción, deja ver la complejidad emocional de una de las parejas más queridas y polémicas del espectáculo latinoamericano.

NO TE PIERDAS: