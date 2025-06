Esta es la verdadera razón por la que ‘Chespirito’ no quiso tener hijos con Florinda Meza

El estreno semanal de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo” en HBO Max ha desenterrado varios momentos clave en la vida de Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza. Uno de ellos, captado en video hace años, volvió a viralizarse por la forma tajante en la que la actriz habla sobre los hijos de su esposo. Esta escena ha desatado una ola de preguntas entre los fans, especialmente una: ¿por qué “Doña Florinda” nunca tuvo hijos con el comediante?

Aunque muchos especularon durante décadas, la verdad ya fue revelada hace algunos años. Existen declaraciones claras sobre por qué “Chespirito” no quiso tener hijos con su esposa, y según el propio comediante, hubo dos poderosas razones para ello.

¿Por qué Florinda Meza no pudo tener hijos con “Chespirito”?

Fue la misma Florinda Meza quien, en 2014, confesó los motivos durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. Ahí reveló que Roberto se había practicado una vasectomía y no quiso revertirla, porque temía no poder amar a todos sus hijos por igual y que eso fuera explotado por la prensa.

“Después de dos años de vivir juntos, cuando todavía se podía revertir la vasectomía, se lo propuse. Pero él me explicó por qué no lo haría. (...) Un hijo mío, amándome como me amaba, sería su adoración, y él no podría con la culpa de amar menos a los otros”, relató Florinda.

Para ella, esa decisión fue la prueba más grande de amor: sacrificar su deseo de ser madre por la relación que ambos habían construido durante años.

¿Cuál es el video viral en el que Florinda Meza lanza fuertes críticas contra los hijos de Chespirito?

El clip que ha encendido las redes corresponde a una entrevista del año 2004, realizada en el programa de Felipe Camiroaga y Bárbara Rebolledo para TVN Chile. En ella, la actual viuda de Chespirito hizo una declaración que dejó boquiabierto al público.

“Él tenía 7 grandes defectos: 6 hijos y una esposa”, afirmó Florinda.

Ante tal afirmación, Roberto intentó calmar las aguas y negó que sus hijos fueran un defecto en su vida. Pero Florinda no se detuvo: “Si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos, eran un problema. Eran un defecto. Hubo que hacer muchos esfuerzos. Él era un hombre infiel a su esposa”.

Estas declaraciones, vistas hoy bajo una nueva luz gracias a la serie de HBO Max , han vuelto a abrir el debate sobre la historia detrás del ídolo.

