Britney Spears subió un polémico VIDEO en la que se la ve desnuda y crece la preocupación por la cantante

Es definitivo: Britney Spears está pasando por un momento muy difícil tanto en su vida privada como en la profesional, y muestra de ello fue su post más reciente en redes sociales, en donde no dudó en dejar ver su trasero al desnudo para escándalo de sus seguidores: hasta Laura Bozzo se lamentó de verla en ese estado.

TE RECOMENDAMOS:

¿Qué está pasando con Britney Spears? Desde hace varios meses la salud mental de la cantante se ha vuelto un intenso tema de discusión en redes sociales. Muy recordado fue, por ejemplo, un video que “La princesa del pop” subió a su Instagram en donde se le ve bailando con cuchillos: la preocupación creció a tal grado, que la Policía acudió al domicilio de la famosa.

Ahora, Britney se anotó otro escándalo a su cuenta luego de que revelara que había visitado las playas de México para tomar vacaciones, y aunque denunció que fue estafada en una tienda , esto pasó a un segundo plano luego de que la celebridad publicara un alarmante video.

BRITNEY SPEARS DEJÓ VER SU TRASERO AL DESNUDO EN SU VIDEO MÁS RECIENTE

El comportamiento errático de Britney Spears ha acaparado las portadas de los principales medios de espectáculos en Estados Unidos como TMZ, y seguramente en esta ocasión la cantante dará mucho más de qué hablar luego de que dejara ver su trasero totalmente al desnudo.

El video que la famosa subió a su cuenta de Instagram , el cual acumula más de 465 mil Me gusta y tiene la caja de comentarios limitada, fue acompañado por el breve mensaje “Hello to my ass !!!” (¡Hola a mi trasero!) y pronto se viralizó en otras plataformas.

La grabación, de apenas unos segundos de duración, llamó la atención de los usuarios por los movimientos sugerentes que Britney hace ante la cámara mientras las aguas del mar cubren parcialmente su cuerpo.

Hasta el momento, se desconoce si este reel que todavía está disponible en la plataforma fue capturado durante las vacaciones de Britney Spears en México; de igual forma, el nombre de la playa en donde la cantante se grabó es un auténtico misterio.