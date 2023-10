Britney Spears revela el impactante motivo por el que se rapó la cabeza en el 2007

“La princesa del pop” ha sido tema de conversación en las últimas semanas, aunque lamentablemente no ha sido por nuevas canciones, sino por el escándalo que protagonizó en sus redes sociales hace poco, cuando realizó un baile con cuchillos que incluso alertó a la Policía.

Hace poco, Britney Spears apareció con J Balvin y Maluma en una fotografía que reavivó las esperanzas de sus fans de verla de nueva cuenta en un estudio de grabación; sin embargo, mientras eso pasa, la revista “People” ha publicado un extracto de sus memorias que ya dio de qué hablar.

Además de que el público conoció las razones que tuvo Britney Spears para abortar cuando era novia de Justin Timberlake , hace ya varios años, también se reveló lo que hubo detrás de la ya famosa cabeza rapada de la cantante, cuyas imágenes se viralizaron en el 2007.

BRITNEY SPEARS CUENTA POR QUÉ SE RAPÓ EN EL 2007

Las imágenes de Britney Spears luciendo una cabeza totalmente rapada le dieron la vuelta al mundo y generaron toda clase de rumores sobre la salud mental de la cantante; sin embargo, algo muy profundo se ocultaba tras ello:

“La gente me decía lo que pensaba de mi cuerpo desde que era adolescente. Afeitarme la cabeza y hacer teatro eran mis formas de responder”

“Cuando era pequeña me miraban mucho. Me miraban de arriba a abajo, la gente me decía lo que pensaba de mi cuerpo desde que era adolescente. Afeitarme la cabeza y hacer teatro eran mis formas de responder”, se lee en el extracto publicado este martes por “People”.

Fue entonces que, una noche, Britney Spears entró en la peluquería Esther’s Haircutting Studio y pidió que la raparan. La encargada se negó a hacer eso, por lo que la cantante lo hizo por ella misma. Las fotos del momento pronto le dieron la vuelta al mundo.

“Siempre había sentido la música en mis huesos y en mi sangre; me la robaron”

Este y otros momentos causaron que su padre, Jamie Spears, tomara el control de las finanzas y la vida personal de Britney bajo una tutela en 2008, lo que acabó por afectarla:

“La tutela me despojó de mi condición de mujer, me convirtió en una niña. Me convertí más en un ente que en una persona sobre el escenario. Siempre había sentido la música en mis huesos y en mi sangre; me la robaron”, aseguró Spears.