Brenda Bezares denunció que el hate la destrozó emocionalmente y tuvo ataques de pánico: ‘Muy dolida’

Desde que la segunda temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su fin con Mario Bezares como el flamante ganador del premio de cuatro millones de pesos, los internautas se han dedicado a criticar, a ponerle apodos y a armarle memes a Brenda Bezares debido a que aparece con su esposo en todas sus entrevistas y programas.

En un inicio, la esposa de “Mayito” se tomó el hate con calma y optó por ponerle una pausa a sus apariciones en plataformas como Instagram y TikTok con la esperanza de que los ataques disminuyeran; sin embargo, esto no ocurrió y ahora Brenda Bezares estalló en sus videos más sinceros.

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ DIJO BRENDA BEZARES SOBRE EL HATE EN SU CONTRA?

A través de sus historias de Instagram, Brenda Bezares subió una serie de grabaciones en la que habló del daño emocional que han ocasionado las críticas en su contra y cómo ha sobrellevado este momento tan complicado en su vida personal.

“No nada más me lastiman a mí, lastiman a mis hijos, a mi mamá, tenemos que ser responsables”

“He pasado por situaciones súper difíciles, he sufrido muchos shocks post traumáticos (...) durante dos semanas me han tenido en un ataque y me he mantenido al margen por prudencia”, reconoció la esposa del “ Tío Mayito ”, quien dejó entrever que tomó terapia debido a los crueles comentarios que le dedican en redes por, supuestamente, intentar opacar a su esposo.

Para Brenda Bezares, tanto las redes sociales como algunos medios de comunicación tienen la culpa ya que, aseguró, promueven el odio hacia otras personas; sin embargo, se mostró positiva con su futuro ya que, aseguró, se logró sobreponer a todo el hate.

“No nada más me lastiman a mí, lastiman a mis hijos, a mi mamá, tenemos que ser responsables de lo que generamos (...) yo siempre me hago para atrás, pero voy a salir más fuerte”, concluyó Brenda Bezares.

¿POR QUÉ COMENZARON A DECIRLE “DOÑA FLORINDA” A BRENDA BEZARES?

Los internautas apodaron “Doña Florinda” a Brenda Bezares debido a que se viralizaron varias entrevistas en la que se ve cómo, supuestamente, interrumpe las respuestas de su esposo, práctica que también tenía Florinda Meza en las últimas apariciones de Roberto Gómez Bolaños.