Blue Demon Jr. sale del hospital tras estar terapia intensiva por accidente automovilístico

A finales de octubre, la familia de ‘Blue Demon Jr.’ informó que el luchador se encontraba en terapia intensiva tras sufrir un accidente automovilístico.

Pocos días después, el hijo adoptivo del legendario Blue Demon sorprendió por su recuperación y ya fue dado de alta.

“Quiero agradecer a la gente por sus muestras de cariño, a los doctores, a mi familia, a mis ahijados que han estado pendientes de mí. Nunca esperé estar en esta situación, fue algo que se salió de control”, dijo el luchador desde la cama del hospital donde se recuperó.

Sobre el accidente, solo pudo decir: “Venía manejando y había un objeto en la carretera, no sé si una piedra, pego con él, pierdo el control del carro y no sé qué pasó”.

Blue Demon Jr. confesó que esta hospitalización le dejó “muchos sentimientos encontrados. En la vida había faltado a mi trabajo. Tengo una carga moral con el público”.

“Físicamente todavía no estoy bien, pero me siento bien. Me pongo en manos de los médicos, ellos definirán desde cuándo estaré trabajando otra vez; por el momento, pienso estar descansando, lo que resta de este mes, por lo menos”, dijo el luchador.

¿Qué hay del retiro de Blue Demon Jr.?

“Estaba preparando mi retiro. Creo que me voy a enfocar para el próximo año tener una gira con últimas fechas y planear una sola última fecha aquí en CDMX y Monterrey”, dijo sobre sus planes para 2026.

“Me quiero retirar bien, dedicarme a mi familia. En algún tiempo fui padre ausente por el trabajo, porque no tenía de otra, pero quiero recuperar tiempo con mi hijo, con mi esposa, mi familia, y disfrutar en buenas condiciones el retiro”, admitió.