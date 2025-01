Bellakath admitió que le gustaría colaborar con Aleks Syntek: ¿será capaz de convencerlo para hacer reggaetón?

Una frecuente en la carrera musical de Aleks Syntek, han sido las frenéticas críticas que suele lanzar contra el reggaetón, un ritmo que ya dejó más que claro, no le agrada en lo absoluto. Sin embargo, hay colegas de la industria que no pierden las esperanzas de alguna vez verlo entonando melodías de “perreo”, justo como el deseo que tiene Bellakath ahora que ya habló públicamente de sus intenciones de colaborar con el mexicano.

Bellakath reveló que quiere trabajar con Aleks Syntek por una inesperada razón

Luego del anuncio de su proyecto en conjunto con Belinda, Katherinne Huerta, mejor conocida como “Bellakath”, refrendó sus intenciones de seguir explorando nuevos ritmos. Es por esto que no descarta colaborar con artistas que sean opuestos a su estilo, como es el caso de Aleks Syntek, con el que hace poco confesó que sí le entusiasma llegar a compartir el estudio de grabación.

Así lo compartió durante su aparición en el podcast “Vamos al punto” de Luisito Rey, donde señaló al compositor como una persona de interés en su lista de ambiciones profesionales. “Con Aleks Syntek. Me gusta su música, no es como que la escuche todos los días, pero sí haría algo”, explicó, sin profundizar en si quisiera convencer a Syntek de unirse a la fiebre del reggaetón nacional que ha ganado gran popularidad en los últimos años gracias a exponentes como El Malilla, Yeri Mua y El Bogueto.

¿Aleks Syntek hará una canción de perreo? Esto dijo sobre su incursión al reggaetón

Durante una reciente charla con diversos medios y retomada por “Venga la Alegría”, el intérprete de temas como “Intocable” y “Loca”, habló abiertamente acerca de la posibilidad de que en un futuro se atreva a trabajar con artistas que lo saquen de su zona de confort, como podría pasar con Bellakath.

No así, parece que este escenario todavía es poco probable para él, pues aunque ya no tiene intenciones de seguir discutiendo por sus gustos musicales, sí fue preciso al mencionar que de momento no está dispuesto a sacrificar su estilo, aún tratándose de una colaboración que podría hacerse viral.

“Mira, ella me dijo que quería hacer una canción conmigo, y yo le contesté. Le dije muy amablemente que si hacíamos pop como el que yo hago, con mucho gusto canto con ella”, puntualizó Aleks Syntek, evidenciando que hasta el momento, su negociación con la llamada “reina del reggaetón mexicano” quedó descartada.