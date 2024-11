Bellakath reveló cuáles fueron las exigencias que le puso Belinda para su próxima colaboración

Luego de que sorprendieran a sus fanáticos con el anuncio de que trabajarían en una canción por primera vez, Bellakath y Belinda mantienen al tope la emoción sobre el resultado final de su colaboración, especialmente porque sus estilos son completamente distintos. Precisamente este fue un tema que ambas artistas pusieron sobre la mesa al momento de negociar este proyecto, justo como lo hizo la española, quien le habría hecho una petición muy importante a la reggaetonera para que se concretara este dúo.

Esta fue la condición que Belinda le puso a Bellakath para su canción juntas

Ahora que es un hecho que Belinda y Bellaktah unirán sus talentos en una primera colaboración, existe mucha curiosidad por saber qué dirección le darán al proyecto y quién de las dos será la que tenga que adaptarse a la esencia de la otra. Tal parece, que fue Katherinne Huerta, nombre real de la mexicana, quien será flexible para que su colega se sienta cómoda.

Así lo compartió durante una reciente charla con diversos medios, entre ellos “Hoy”, donde contó un poco de lo que tienen acordado hasta ahora y expuso también qué condición le puso la intérprete de “Bella traición”.

“Yo le dije: qué vamos a hacer, ¿un pop o un reggaetón? Y me dijo: vamos a hacer lo que tú quieras, pero yo no puedo cantar tan extrovertido como tú. Así que le dije: ok, no te preocupes, tú haces la parte bonita y yo me encargo de lo que sabe hacer la Bellakath’”, compartió la también influencer, notablemente emocionada por lo que está por venir con esta llamativa fusión.

Belinda y Bellakath unirán sus talentos por primera vez en una ambiciosa colaboración Instagram

¿Cuándo se estrena la canción de Bellakath y Belinda?

De momento, todavía se desconoce la fecha de lanzamiento para la colaboración de Bellakath y Belinda, pues todo indica que apenas están en el proceso creativo y el siguiente paso será materializarlo en el estudio de grabación. Por lo que será a través de sus redes sociales donde las artistas se encargarán de compartir los pormenores con sus fanáticos, quienes de antemano ya se han admitido intrigados por descubrir cómo sonará esta melodía.