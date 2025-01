Flor Rubio apuntó contra Gabriel Soto por su comportamiento con las mujeres tras el escándalo con Cecilia Galliano

Fue en junio de 2024 cuando salieron a la luz las primeras versiones sobre un supuesto romance entre Cecilia Galliano y Gabriel Soto. Esta noticia causó gran revuelo entre el público, especialmente porque para ese momento, el actor seguía con Irina Baeva, lo que dio a pensar que pudo haber sido infiel, dándole vida a un triángulo amoroso que hasta el día de hoy tiene indignada a Flor Rubio.

Flor Rubio explotó contra Gabriel Soto y lo tachó de jugar con las mujeres: ‘Les dora la píldora’

Ahora que finalmente Cecilia Galliano se atrevió a hablar un poco de todo lo que vivió con Gabriel Soto y cómo su cercanía se transformó a un vínculo tóxico, Flor Rubio compartió sus opiniones ante esta situación. Fue así como dejó ver su molestia por todas las mujeres que han sido “engañadas” por el artista o afectadas por sus acciones, como presuntamente pasó con la exconductora de “La Casa de los Famosos México”, quien fue duramente señalada por ser la “tercera en discordia” en su relación pasada.

"Él siempre sale bien librado. Yo creo que les dice: ‘tú no digas nada, pronto vamos a estar juntos’, o ve tú a saber cómo les dora la píldora y después las abandona. Lo que me duele es que lastima a mujeres y esto no está bien”, sentenció la comunicadora durante una transmisión en vivo a través de redes sociales.

Flor Rubio condenó el comportamiento de Gabriel Soto tras el escándalo con Cecilia Galliano Instagram, Captura de pantalla YouTube

En respuesta, Ana Lu Salazar, una de sus colaboradoras, también condenó el actuar del protagonista de “Caer en tentación”, señalando su falta de madurez, al menos tratándose de cuestiones sentimentales y comparó a Gabriel Soto con Christian Nodal, quien también ha sido tachado de no tener responsabilidad afectiva por las polémicas con sus exparejas, como lo que pasó con Cazzu, a la que abandonó por Ángela Aguilar. “Le tiene miedo al compromiso, es como un Nodal güero”, sentenció.

¿Cecilia Galliano y Gabriel Soto sí anduvieron’ La fuerte revelación de la actriz

Durante una reciente charla con “Venga la Alegría”, Cecilia Galliano habló brevemente de todo lo que vivió con Gabriel Soto, pues además de las especulaciones sobre su supuesta relación, en distintas ocasiones la actriz aseguró que los unía una amistad muy especial. Sin embargo, después de varios meses del escándalo y tras las versiones respecto a una reconciliación con Irina Baeva, los protagonistas de “El precio de la fama” se distanciaron y dejaron de ser amigos.

En cuanto a las razones por las que se dio este conflicto, la argentina explicó que ella decidió hacerlo por su bien, ya que se percató de que estaba viviendo una situación que no la hacía sentir cómoda. “Entré en una cosa muy tóxica sin darme cuenta, por eso tomé mi distancia, porque no es mi estilo. No soy una mujer que vean que salgo con uno y con otro, y ya cuando pasó esto de que nos persiguieron a mi casa, no me gustó", contó.

Cecilia Galliano reaccionó molesta a la supuesta reconciliación de Gabriel Soto e Irina Baeva Instagram

Finalmente, añadió que ahora mismo está lejos de toda esta historia y ya no tiene interés en volver a formar parte de algo que ella misma describió como “maquiavélico”. “Si le serví, está padre, sino, también. O sea, yo como siempre lo digo: no cargo con mochilas”, concluyó, reafirmando la misma postura que expresó hace un par de meses, cuando Cecilia Galliano aseguró que no estaba enterada de nada de lo que pasó con el inesperado acercamiento de Gabriel Soto e Irina Baeva.