Belinda revela que le gustan los huevos con miel y la comparan con Ángela Aguilar por esta razón

Belinda volvió a sacudir las redes sociales , esta vez por revelar un insólito gusto culposo: ¡le encanta comer huevos con miel! Sí, como lo lees. Además, confesó que le pone azúcar a casi cualquier platillo, lo que provocó una ola de reacciones, bromas y comparaciones con Ángela Aguilar, quien recientemente dijo que le gusta prepararle comida a su esposo, Christian Nodal, sin importar a dónde vayan.

La revelación surgió durante una charla con La Paisa para el programa Tu Música Hoy, en YouTube, donde la intérprete de “Cactus” abrió su corazón y compartió aspectos desconocidos de su vida personal. En medio de una conversación profunda sobre el trasfondo de su nuevo disco “Indómita”, diciendo que odia las injusticias, las mentiras y el clasismo, Belinda soltó la bomba: su mayor debilidad es el azúcar… ¡en todo!

“A todo le pongo azúcar… No sé, a la carne le he puesto miel, preparo unos huevos con miel que no sabes lo ricos que son; obviamente nadie se los come, porque solo me gustan a mí”, confesó entre risas.

¿Ángela Aguilar también se atreverá?

Las redes no tardaron en reaccionar, y varios usuarios comenzaron a lanzar indirectas y comparaciones con Ángela Aguilar. “No me digas que ahora va a salir Belinda que prepara los huevos en el avión”; “A Nodal le encantan así”, y “Al rato la Ángela subiendo recetas de huevos al piloncillo”, fueron algunos de los comentarios más picantes que circularon redes.

Belinda sabe consentir a sus invitados en la cocina

Lo que muchos olvidan es que Belinda también sabe consentir, y no solo con azúcar. En el reality Divina Comida, demostró sus habilidades culinarias al preparar unos taquitos que bautizó como “Dos amores” para sus invitados: Verónica Toussaint, Manu Nna y José Ángel Bichir. Además, cerró la velada con mariachi y un festín de bocadillos.

