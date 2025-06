¡Renuncia en vivo! Ex Miss Universo deja reality de Telemundo y lanza explosiva declaración al aire

Lo que debía ser una noche más de competencia en el reality “ Miss Universe Latina” de Telemundo se convirtió en una bomba de tiempo. La modelo y actriz puertorriqueña Zuleyka Rivera, ganadora de Miss Universo 2006, sorprendió al público al renunciar en vivo tras una intensa discusión con el juez David Salomón. El incómodo momento quedó grabado y no tardó en hacerse viral en redes sociales.

¿Qué detonó la renuncia de Zuleyka Rivera?

Durante la gala, se enfrentaban los equipos Rubí y Esmeralda. Tras su participación, el juez David Salomón lanzó una crítica general… pero con dedicatoria. “Las reglas ya se las saben. Ojo con los consejos que siguen”, lanzó con tono severo.

El comentario incomodó a todos en el set, pero fue Zuleyka quien no se contuvo y encaró al juez con fuerza :

“¿A qué te refieres? Dímelo de frente. ¿Tú has estado alguna vez en una competencia de Miss Universo? No, ¿verdad? Nunca. Dilo con nombre y apellido. Si vas a decir algo, dilo de frente. Eso es todo”.

¡El juez Salomón no se quedó callado!

En vez de calmar los ánimos, Salomón echó más leña al fuego: “Si ya tienen las instrucciones, cuidado con lo que escuchan, así se los digan sus capitanas, Zuleyka Rivera o Alicia Machado, porque eso puede costarles una descalificación”.

Aunque él mismo reconoció que nunca ha estado en un certamen de Miss Universo, sus comentarios dejaron claro que las críticas iban dirigidas a las líderes de equipo. Fue ahí cuando Rivera, visiblemente molesta, dijo:

“Yo no tengo nada que hacer aquí”.

Y sin decir más, dejó el micrófono y abandonó el foro ante la mirada atónita de sus compañeras y la producción.

¿Telemundo intentó detenerla?

La conductora del programa, Jacky Bracamontes, intentó intervenir y calmar la situación, pero el juez se justificó:

“Este tipo de situaciones pasan en competencias como estas. Abandonar el escenario… tendrá sus razones, yo creo. Parece que a Zuleyka no le pareció, pero a mí no me pareció que invalidara la opinión de Aracely. Nosotros somos los jueces y estamos haciendo nuestro trabajo”.

No obstante, Zuleyka ya no estaba allí para defenderse.

¿Zuleyka Rivera hablará?

Hasta el momento, la también actriz y presentadora no ha hecho declaraciones públicas y se ha mantenido en silencio en sus redes sociales. Los fans, sin embargo, ya se pronunciaron: muchos aplauden su valentía, otros creen que fue una reacción exagerada.

¿Tendrá consecuencias su renuncia? ¿Volverá al show? Todo indica que el drama apenas comienza.

NO TE PIERDAS: