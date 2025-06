¡Luto y conmoción! Fue a visitar un peligroso volcán, pero cayó por accidente y quedó atrapada hasta morir

Juliana Marins, una joven turista brasileña de 26 años, murió trágicamente tras caer a un volcán en Indonesia y permanecer atrapada durante tres días. La desgarradora noticia fue confirmada por su familia y ha causado conmoción internacional por la dramática manera en que ocurrieron los hechos.

Juliana había viajado sola como mochilera para cumplir su sueño de conocer el volcán Rinjani, el segundo más alto de Indonesia. Pero su anhelo terminó en tragedia. Aunque iba acompañada de dos guías turísticos y otros visitantes, no estaba completamente preparada para escalar el acantilado rocoso del lugar. Según reportes, resbaló unos 300 metros y, poco después, cayó otros 200 más, quedando atrapada en un barranco de difícil acceso.

¿La abandonaron sus guías antes del accidente?

Aquí comienza la polémica. De acuerdo con declaraciones al medio local G1, la familia de Juliana asegura que los guías la dejaron sola durante una hora porque estaba cansada y no podía seguir caminando. Su hermana Mariana lo relató con indignación:

“No sabía adónde ir, no sabía qué hacer. Cuando el guía regresó, al ver que tardaba demasiado, vio que se había caído”, dijo, cuestionando la negligencia del servicio turístico.

Sin embargo, uno de los guías, identificado como Ali Musthofa, negó rotundamente haberla abandonado. Dijo que la buscó por todos lados tras separarse de ella y que, al encontrarla en el fondo del barranco, le prometió que iría a pedir ayuda, lo cual cumplió.

¿Por qué no la rescataron si aún estaba viva?

Aunque Juliana sobrevivió a la caída, las autoridades indonesias no pudieron rescatarla a tiempo. Sabían dónde se encontraba y lograron enviar un dron que incluso captó una imagen de ella aún con vida. No obstante, debido a la complejidad del terreno, los rescatistas no lograron llegar hasta ella sino tres días después… cuando ya era demasiado tarde.

Ella era Juniana Marins, la joven de 26 años que murió tras caer en un volcán. (Instagram @resgatejulianamarins)

La noticia de su muerte generó una oleada de dolor y cuestionamientos sobre la preparación de los guías turísticos, los protocolos de emergencia y la seguridad en zonas de alto riesgo como el monte Rinjani.

¿Qué dijo la familia de Juliana Marins tras su muerte?

La familia de Juliana confirmó la trágica noticia a través de un mensaje publicado en redes sociales desde Río de Janeiro:

“Hoy, un equipo de rescate consiguió llegar hasta el lugar donde estaba Juliana Marins. Con intensa tristeza, informamos que ella no resistió. Seguimos muy agradecidos por todas las oraciones, mensajes de cariño y apoyo que hemos recibido”, escribieron con profundo dolor.

La historia de Juliana ha generado indignación, tristeza y un fuerte llamado de atención sobre los riesgos del turismo de aventura mal gestionado. Una vida llena de sueños se apagó en lo alto de un volcán, dejando al mundo con muchas preguntas sin respuesta.

