Ángela Aguilar reveló el curioso truco que aprendió de su abuela para consentir a Christian Nodal: ¡entérate!

Ángela Aguilar soltó un bombazo en su reciente entrevista con Pati Chapoy que los internautas no le perdonaron y se colocó entre lo más comentado de la semana... ¡la cantante reconoció que ella le cocina a Christian Nodal aunque estén de viaje!

La hija menor de Pepe Aguilar regresó a la música este 2025 con el lanzamiento de nuevos sencillos y la preparación de su disco “Nadie se va como llegó”, por lo que en este momento está concentrada en una campaña de promoción que la llevó a tener una charla con Pati Chapoy este fin de semana.

Durante la plática, Ángela Aguilar se sinceró acerca de las secuelas para su salud tanto física como mental que le acarreó la ola de hate en redes sociales que se agudizó en julio del 2024 al tiempo que soltó algunas revelaciones de su vida con Christian Nodal que hicieron bastante ruido en redes: ¡esto dijo!

¿Cómo le hace Ángela Aguilar para cumplirle sus antojos a Christian Nodal en sus giras?

En una parte de su entrevista con Pati Chapoy que está disponible desde este domingo 25 de mayo, Ángela Aguilar sorprendió a más de una persona cuando aceptó que ella siempre viaja con una parrillita eléctrica para cocinarle a Christian Nodal lo que él le pida, un detalle que de acuerdo con su versión aprendió de su abuelita, Flor Silvestre.

“Yo aprendí algo de mi abuela Flor: ella siempre llevaba su parrillita en el autobús, en el avión, donde sea que estaban, en el hotel. Siempre le hacía a mi papá, a mi tío y a mi abuelo huevito, tortitas y mole. Con Christian la verdad le hago lo mismo, lo que se antoje, la verdad comemos muchísimo... nos encanta comer”, aceptó la joven.

Tortillas hechas a mano y huevo en salsa son algunos de los antojos de Christian Nodal que, aseguró Ángela, ella siempre le cumple para tenerlo contento en sus giras de trabajo; sin embargo, la afirmación no fue muy bien tomada por los internautas que arreciaron sus críticas contra ella y otros, de plano, aseguraron que ya no le creían nada.

Los comentarios en plataformas como TikTok y Facebook se mantuvieron imparables a lo largo de la semana y, de hecho, el tema de Ángela Aguilar y su parrilla eléctrica se mantienen como una de las principales tendencias de este miércoles 28 de mayo debido a reacciones como las siguientes:

“Habló la chefsita”

“Ora... mole y tortillas en parrillas”

“En serio piensa que la gente va a creer eso?”

“Hay un límite para la imaginación, Angelita”

“Flor Silvestre en la tumba: wey ya”

“Ella jura que le creemos”

“Neta neta, ya no la dejen dar entrevistas”

“Con razón me picaba la nariz era xq Angela Panini andaba tatemando chiles por todo el cielo”

¿Qué dijo Ángela Aguilar del estrés y sus ataques de ansiedad?

Otro segmento de la entrevista de Ángela Aguilar con Pati Chapoy que llamó la atención fue aquel en el que la joven aceptó que las burlas en redes le generaron tal estrés que bajó 10 kilos en un mes.

“Recientemente perdí muchísimo peso, yo creo que fue mucho estrés, ansiedad, muchas cosas… bajé como 10 kilos en un mes, fue muchísimo”, reconoció la cantante quien también ventiló que el asedio de muchos fans la afectó tanto que durante mucho tiempo no podía ni siquiera salir al súper debido a la ansiedad:

“Mucha gente me grababa en los pasillos, no era normal de foto con alguien, sino como que me grababan de lejos y me daba mucha ansiedad, entonces dejé de ir al super un rato. Siento que ya estoy regresando y veo mucha gente y me da mucha ansiedad, pero poco a poco”, declaró.